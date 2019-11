Készült egy videó a győri Audi-gyárban: rögtön megérted, miért kell csökkenteni a dolgozók számát

A győri Audi-gyár a héten hivatalos közleményében jelezte, csökkenteni fogja dolgozóinak létszámát döntően azért, mert az elektromobilitás és a digitalizáció irányába történő elmozdulás nagy kihívások elé állítja a vállalatot. Jelezték továbbá, hogy az elektromotorok gyártásának térnyerése szintén kihat majd a foglalkoztatásra. Hogy mindennek pontosan mekkora hatása lesz a dolgozói létszám alakulására, természetesen nem tudhatjuk biztosan egyelőre. A győri Audi-gyárban készült viszont egy videó, amely alapján azt rögtön megérthetjük, hogy miért kell majd csökkenteni a létszámot.

Csütörtökön az Audi Hungária közleményében kijelentette, nem bocsátja el munkavállalóit, azonban a határozott idejű munkaszerződéseket - ahogy korábban is - korlátozott számban hosszabbítja meg a piaci igényektől és az abból kialakított mindenkori termelési programtól függően.

A hivatalos állásfoglalás szerint a létszámcsökkentésre döntően azért kerül sor, mert a járműiparban, a konszernben és természetesen az Audi Hungariánál is javában zajlik az elektromobilitás és a digitalizáció irányába történő elmozdulás, amely nagy kihívások elé állítja a vállalatot. Kiemelték továbbá azt is, hogy a motorgyártásban a hagyományos típusok közötti eltolódások és a kisebb komplexitású, új elektromotorok gyártásának térnyerése szintén kihat a munkatársi létszámigényre és így a foglalkoztatási struktúrára is. A vállalat erre az új kihívásra a következő 5-6 évben készül fel.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a világ legnagyobb motorgyárában, ahol az elmúlt években a közel 2 millió belsőégésű motor mellett százezres nagyságrendben állítottak elő autókat is, folytatódik az átállás a jövő járműiparára. Azzal a lényeges különbséggel, hogy ez a folyamat már kedvezőtlen hatással van a dolgozói létszám alakulására Győrben.

Látni kell ugyanis, hogy a korábbi, nagyon sikeres évek után a hagyományos autógyártás aranykora lezárult és várhatóan soha többé nem adnak majd el annyi, kizárólag belsőégésű motorral szerelt autót a világon, mint 2017-ben. A járműgyártásban egy új korszak kezdődött, az átmeneti időszakot pedig a fentieken túl további jelentős kihívások nehezítik. A globális autópiac lassulása, az elhúzódó kereskedelmi háborúk, a megállapodás nélküli Brexit rémképe egyaránt súlyosbítják azt a problémát, hogy a vezető autógyártóknak őrült összegeket kell fordítaniuk az új technológiákra történő átállásra. Utóbbi állítás különösen igaz a Volkswagen csoportra, ahol totális átalakulást hirdettek, amelynek eredményeként a németek a világ elsőszámú elektromosautó-gyártójává kívánnak válni a következő években.

Könnyű belátni, hogy a fenti folyamatok nagyon nehéz helyzet elé állítják a győri Audi-gyárat, amely döntően olyan termékeket állít elő, amelyek iránt egyre kisebb kereslet mutatkozik majd a világban, illetve amelyeknek egyre kisebb szerepet szánnak majd a konszernen belül az idő előrehaladtával.

Természetesen mindezt pontosan tudja az Audi AG menedzsmentje is, így a győri üzem jövőjének biztosítása érdekében folyamatosan hajtanak végre beruházásokat. Ennek köszönhető az is, hogy tavaly nyár óta a belsőégésű motorok gyártása mellett már javában zajlik a jövőt jelentő elektromotorok előállítása is.

Azt ugyanakkor látni kell, hogy egy elektromotor sokkal kevesebb alkatrészből épül fel, mint egy hagyományos belsőégésű motor és mivel kevésbé komplex berendezésről van szó, sokkal egyszerűbb a gyártása is. Mindez két lényeges dolgot jelent:

Az előállításához kevesebb dolgozóra lesz szükség a jövőben A belsőégésű motorokhoz képest egy jóval olcsóbb berendezés kerül előállításra, amely természetesen hatással lesz a bevételek alakulására még úgy is, hogy a legtöbb autógyártó (beleértve az Audit) tudatosan több elektromotorral szereli tisztán elektromos járműveit.

Van egy másik dolog is, amely szintén érdemi hatással lehet a foglalkoztatás alakulására a jövő járműiparában, ez pedig nem más, mint az Ipar 4.0 megállíthatatlan előretörése a gyártástechnológiában. Ennek vívmányai, vagyis a digitalizáció, az automatizáció és a robotizáció csökkenthetik a gyártók emberi munka iránti igényét, különösen akkor, hogyha ezzel érdemi költségmegtakarítást érhetnek el közép és hosszú távon.

Mindezt végiggondolva kijelenthetjük, nem véletlenül mondja azt a győri Audi, hogy a motorgyártásban a hagyományos típusok közötti eltolódások és a kisebb komplexitású, új elektromotorok gyártásának térnyerése kihat majd a munkatársi létszámigényre és így a foglalkoztatási struktúrára is. Hogy mindennek pontosan mekkora hatása lesz a dolgozói létszám alakulására, azt természetesen nem tudhatjuk biztosan egyelőre. Az alábbi, győri Audi-gyárban készült videó alapján azt viszont rögtön megérthetjük, hogy miért kell csökkenteni a dolgozók létszámát.

A bő 18 perces anyagban az látható, ahogyan az Ipar 4.0 vívmányainak felhasználásával elektromotorok készülnek Győrben. A gyártást részletesen ismertető videóban csupán hét olyan részfolyamat kerül bemutatásra, amelyet ember végez. Ez persze nem azt jelenti, hogy az elektromotorok gyártásban közvetlenül és közvetve ilyen kevesen vesznek részt, az induláskor már 100 embert foglalkoztatott ezen az új területen az Audi. A videó azt viszont jól szemlélteti, hogy a műszakilag jóval egyszerűbb felépítésű elektromotorok összeszereléséhez sokkal kevesebb gyártósori dolgozóra van szükség, mint ahányan a belsőégésű motorok előállításán dolgoznak. A különbség különösen akkor szembetűnő, hogyha az elektromotor gyártásáról készült videó után valaki megnézi azt is, hogy állítják elő Győrben az Audi új, négyhengeres motorját.