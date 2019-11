Matolcsy: hiba volt az euró, kiút kell belőle

Itt az ideje, hogy kiutat találjunk az euró-csapdából – írta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke vasárnap a Financial Timesban . Az MNB elnöke úgy látja, hogy az európai integrációban hamis dogmát jelentett az eurózóna létrehozása, annak érdekében, hogy versenytársa legyünk a dollárnak. Az euró azért jött létre szerinte, hogy a franciák elejét vegyék a német túlterjeszkedésnek az egyesítés után, de ez nem sikerült.

Matolcsy György az MNB elnöke a Financial Timesban tett közé egy cikket "Be kell ismernünk, hogy az euró egy hiba volt" címmel, amiben az euróövezet múltját értékeli és jövőjét latolgatja. Véleménye szerint az eurózóna létrehozása rossz döntés volt, és itt az ideje, hogy létrehozzunk a tagállamok számára egy kilépési mechanizmust az euró-csapádból.

Matolcsy szerint hamis dogma volt az hinni, hogy az euró bevezetése egy normális folyamat, ami a nyugat-európai egyesítés következő lépcsője lenne. Az európai pénznem bevezetése nem volt normális, mivel majdhogynem egy szükséges előfeltétel sem valósult meg. Két évtizeddel az euró bevezetése után egy globálisan sikeres valuta szükséges pillérei a mai napig hiányoznak:

közös állam költségvetés, ami legalább az eurózóna GDP-jének 15-20%-át fedezi euróövezeti pénzügyminiszter és egy hozzá tartozó minisztérium.

Ritkán valljuk be az igazi gyökereit a közös valuta létrehozásához vezető meggondolatlan döntésnek: a francia csapdát.

– írja Matolcsy.

A német újraegyesítést követően az akkori francia elnök, François Mitterrand félt az egyre növekvő Németország erejétől és úgy vélte, ha meggyőzi az országot a német márka feladásáról, akkor elkerülhet egy német Európát. Az akkori kancellár, Helmut Kohl beadta a derekát és úgy gondolt az euróra, mint a végső ár Németország egyesítéséért. Mindketten tévedtek.

Ma egy európai Németországunk van, nem pedig egy német Európánk. Az euró képtelen volt arra, hogy megakadályozza a német hatalom újabb felemelkedését.

Viszont a németek is beleestek a "túl szép ahhoz, hogy igaz legyen" csapdájába. A déli országok felvétele az eurózónába tovább gyengítette az euró árfolyamát, ami növelte a németek gazdasági erejét.

Ezáltal a németek váltak az EU legerősebb globális exporthatalmává, Viszont ez a lehetőség önteltté tette őket és ezért nagyot hibáztak.

Hagyták, hogy eljárjon fölöttük az idő: nem korszerűsítették az infrastruktúrájukat és nem fektettek a jövő iparágaiba. Hagyták elmenni maguk mellett a digitális forradalmat és alulértékelték Kína felemelkedését. Ezen felül pedig képtelenek voltak páneurópai globális vállalatok létrehozására. Viszont ezalatt a cégeik, például az Allianz, a Deutsche Bank és a Bayer meddő harcokba kezdtek, hogy maguk alá gyűrjék az Egyesült Államokat és Wall Streetet.

Az eurózóna országainak nagy része sokkal jobban teljesített az euró bevezetése előtt, sokkal kevesebb nyertese, és több vesztese volt az euró elmúlt 20 évének.

– állapítja meg Matolcsy.

Az 1999 előtti európai sikertörténeteknek nem volt szüksége az euróra és az eurózóna tagországai nem tudtak belőle hasznot húzni. A 2008-as globális válság és az eurózóna 2011-12-es gazdasági válsága során a tagállamok nagy része rosszul járt, és nagy mennyiségű adósságot halmozott fel emiatt. Viszont nincsen ingyen ebéd, és az olcsó hiteleknek később lesznek nagy költségei - teszi hozzá.

Ugyan Lámfalussy Sándornak igaza volt, hogy a közös pénznemre szükség van, hogy az megerősítse az európai hatalmak közötti kapcsolatot, és hogy segítsen visszaverni a szovjet terjeszkedést Európában. Viszont ezzel van egy bökkenő: a pénzügyi döntés, hogy létrehozzuk az eurót Maastrichtban született 1992-ben, éppen akkor amikor a Szovjetunió darabjaira hullott.

A valuta létjogosultsága pont akkor szűnt meg, amikor megszületni látszott.

– véli Matolcsy.

Itt az ideje, hogy felébredjünk egy káros és meddő álomból. Az első lépés az lenne, hogy felismerjük, az egységes valuta egy csapda az összes tagállam számára. Az EU-nak el kell ismernie, hogy az euró egy stratégia hiba volt. Egy dollárral versenyző globális nyugati pénznem létrehozása kihívást jelentett az Egyesült Államok számára.

Az Európai Egyesült Államok lehetséges víziója elvakított minket. NEM VETTÜK ÉSZRE, HOGY EZ EGYSZERRE NYÍLT ÉS REJTETT HÁBORÚT EREDMÉNYEZETT AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN.

Épp ezért itt az ideje, hogy megszabadítsuk magunkat ettől a csapdától. Az európaiaknak fel kell hagyniuk a kockázatos fantáziáikkal egy olyan hatalom létrehozásáról, ami az USA riválisa lehetne. Az eurózóna tagállamainak meg kéne engedni, hogy elhagyják a valutauniót az elkövetkező évtizedben, a bent maradt államoknak pedig egy fenntarthatóbb globális valutát kell építeniük.

Ünnepeljük meg úgy 2022-ben a Maastrichti Szerződés 30. évfordulóját, ami létrehozta az eurót, hogy újraírjuk az egyezményt.

– zárja sorait Matolcsy.

Az MNB elnökének soraiból a korábbiaknál is sokkal kritikusabb hazai gazdaságpolitikai álláspont rajzolódik ki a magyar euróbevezetést illetően. Az elmúlt években éppen a jegybank kristályosított ki egy olyan hazai feltételrendszert, amely mellett a közös fizetőeszköz már átvehető lenne. A feltételek a jegybank ambiciózus felzárkózási pályáját elfogadva 2030 körül teljesülhetnének. A mostani írásból viszont úgy tűnik, hogy az eurózónát ennél is törékenyebb és fenntarthatatlanabb képződménynek látja Matolcsy, amely csak szűkebb körben és nagyon erős gazdaságpolitikai unióval életképes. Ez viszont a magyar kormányzat számára szinte biztosan elfogadhatatlan út, hiszen eleve a lazább integráció, kisebb föderalizmus híve. Ennek fényében úgy tűnik, hogy a jegybank gyakorlatilag letett arról, hogy Magyarországnak bármikor is érdemes lenne belépni az eurózónába.

