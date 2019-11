Egy lakásépítő vallomása: "Félnek. Félnek a kudarctól."

Az egyik kisebb, de Budapesten régóta aktív lakásfejlesztő már a közösségi médiában, fizetett posztban, osztja meg a valóságot tükröző és rendkívül elkeserítő tapasztalatait a hazai építőipari nehézségekről. Így látják ők belülről a helyzetet. Vajon mindenkire ez igaz?

"Építkezés, ha van miből, de nincs kivel"

- kezdi a még október közepén kelt bejegyzését a Green Median Residence saját oldalán.

Ma már nem csak a kisebb-nagyobb építőipari cégek, de magánszemélyek is hatalmas problémával találják szembe magukat, ha építkezésre, bővítésre adják a fejüket. Nem véletlen, hiszen ma hazánkban az építőipari szakmunkás hiány szembetűnő és bosszantó.

Építkezés szakember nélkül nem kivitelezhető. Legyen szó akár ácsról, tetőfedőről, vagy burkolóról, senki nem érti, miért van az, hogy nem heteket, hanem hosszú hónapokat kell várni arra, hogy valaki meg is jelenlen és dolgozni kezdjen. Mert elfogytak, kifogytak, elmennek. És mi, akik 28 éve építünk lakásokat, nagyon is látjuk a helyzetet, értjük és sokszor a saját bőrünkön tapasztaljuk ezeket. - írják.

De jön a válasz is a felvetésre

Mert a bátrak iránya szinte minden esetben a határon túl van

Nem egy esetben hallunk olyan vállalkozókról, akik a kis brigáddal együtt építkezéseket hagynak félbe a jobb élet reményében, és külföldre mennek. Mert ott ugyanezért a munkáért jóval több a pénz, és bár a munka semmivel nem kevesebb, mégis a megélhetésért bizony kockáztatnak. Ilyenkor pedig itt marad a félbehagyott építkezés, a megrekedt tervek, az idő, ami csúszik, és a megrendelő, aki elkeseredett és összeesküvés elméleteket gyárt.

Aztán persze ott vannak azok, akik nem, egyáltalán nem bátrak

Számtalanszor halljuk, hogy Budapest a világ közepe, és vidéken senki nem néz se szét, se körbe. Érthető, hiszen egyre kevésbé lehet hallani vidékről a nagyvárosba érkező szakmunkásokról. Nem véletlen. Hívják őket, de nem jönnek. Még az ottani keresetük sokszorosáért sem mozdulnak, akkor sem, ha szállást is kapnak, a válasz pedig erre is pofon egyszerű. Félnek. Félnek a kudarctól, a jól ismert beidegződéstől, hogy mégsem lesznek kifizetve, a bejelentésről, vagy a TB finanszírozásáról már ne is beszéljünk.

Mert a pénz az úr

Épp ezért a szakmunkás inkább marad a kisebb falvakban, vagy a már megszokott városában kevesebb, de biztos pénzért, minthogy a nagyvárosba jöjjön kockáztatni. Ez a csoport persze külföldre sem megy majd, de nem oldja meg a főváros szakipari munkaerő hiányát sem.

Márpedig az idő pénz

És ezt mi, akik hosszú évek óta építünk, mi tudjuk a legjobban. Mint már említettük, a banki garancia minden esetben a vásárlónak kedvez. Mi csak akkor látunk pénzt a munkánkból, ha a vásárló megelégedetten átvette a lakást és annak kulcsát, bejárta az ingatlant és aláírta a papírokat. Addig a pillanatig azonban minden a Mi, a cégünk felelőssége. Anyagilag, erkölcsileg mindenképp.

És bizony akkor sem állhatunk meg, ha időközben megemelkedtek az anyagárak, vagy épp a szakmunkás lett a fentebb említett okok miatt sokkal, de sokkal drágább, mint évekkel ezelőtt. Nem szaladhatunk szerződés módosításért a megrendelő felé, hiszen az építkezés minden esetben a kivitelező kockázata. És a helyzet napról napra változik, ugyanúgy, mint a jogszabályok, vagy az ide vonatkozó törvények és a lakóparkok megítélése.