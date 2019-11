A gazdaság, ami 86%-kal nőhet 2020-ban

Guyana, a 780 ezer lakosú dél-amerikai ország gazdasága akár 86%-kal is nőhet 2020-ban és 2024-re akár háromszorosára növelheti a gazdaságának a méretét, így számol az IMF. A hatalmas növekedést egy tervezett olajipari beruházásnak köszönheti a kis ország, amely alapján 2020-ban megkezdődhet az olajkitermelés.

Dél-Amerikára jellemző a gyenge növekedés, a zavargások és a megszorító intézkedések, de a térség egyik legkisebb országa a világ leggyorsabb növekedését érheti el az elkövetkező években. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Guyana GDP-je 2020-ban 85,6%-os növekedést is elérhet az Exxon Mobil Corp.'s olajfelfedezésének köszönhetően.

Ezt a növekedési ütemet összehasonlítva más országokéval az IMF 2020-as előrejelzéseinek adataiból azt láthatjuk, hogy Guyana

4-szer gyorsabban növekedhet, mint Dél-Szudán (2020-ban a második legnagyobb növekedést produkálhatja a romokban lévő ország)

14-szer gyorsabbban növekedhet, mint Kína

26-szor gyorsabbban növekedhet, mint Magyarország

27-szer gyorsabbban növekedhet, mint az Egyesült Államok

Dél-Amerika egyetlen angolajkú országa a váratlan növekedését a 2015-ben felfedezett olajmezőknek köszönheti. Az olaj kitermelése várhatóan 2020-ban kezdődhet meg. Az Exxon Mobil a Hess Corp.-pal és a kínai CNOOC Ltd.-vel közösen kutatták fel, és fejlesztették ki a világ egyik legnagyobb mélyvízi olajkitermelő mezőjét.

2025-re Guyana napi szinten 750 ezer hordót olajat termelhet majd ki.

Ennek következtében 2024-re a most 4,121 milliárd dollár nagyságú gazdaság akár 15,454 milliárdra is bővülhet 5 év leforgása alatt, így akár meg is triplázhatja a gazdaságának a méretét. Ennek ellenére az IMF figyelmeztetett, hogy ez az adat változhat a jövőben, mert minimális változás is a tervezett olajkibocsátás mennyiségében jelentősen befolyásolhatja az egész gazdaság teljesítményét.

A Total SA, Tullow Oil Plc és a Repsol SA cégek szintén kutatják Guyana tengereit további olajmezőket keresve, így még lehetséges, hogy ez a kitermelési előrejelzés is javulni fog.

Az viszont már most biztosnak látszik, hogy az olajszektor a teljes gazdaságnak közel 40%-át fogja kitenni.

A guyanai kormány számára ez évi 300 millió dollár többletbevételt jelentene a profitmegosztáson és jogdíjakon keresztül, amit a további olajmezők felfedezése akár meg is duplázhat. A kormány az új forrást autópályák építésébe szeretné fektetni, hogy összekösse a tengerparti városokat az arany, gyémánt és bauxit bányáival. Továbbá a kormány szeretné a fennmaradó összeget az állami vagyonalapba fektetni, hogy egy "generációkon átívelő" megtakarítást hozzanak létre. Ez az alap megvédhetné az országot az olaj árának olykor jelentős változásaitól és segítené a fejlesztések finanszírozását.

Címlapkép: Jon G. Fuller by Getty Images