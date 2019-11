Mi folyik a győri Audi-gyárban? - Berobbanthatják a termelést, bődületes rekordot ígér Szijjártó Péter

In English

Néhány nappal azután, hogy a győri Audi-gyár bejelentette: a jövő járműgyártására történő átállás miatt megkezdi dolgozói létszámának csökkentését, Szijjártó Péter meglepő kijelentést tett. A külgazdasági és külügyminiszter ugyanis arról beszélt, hogy jövőre 2,25 millió motor készülhet Győrben, amely történelmi rekordot jelentene. A két hír látszólag ellentmond egymásnak, pedig létezik több nagyon logikus magyarázat is.

Néhány nappal ezelőtt még attól volt hangos a magyar sajtó, hogy a győri Audi-gyár bejelentette: csökkenteni fogja dolgozóinak létszámát döntően azért, mert az elektromobilitás és a digitalizáció irányába történő elmozdulás nagy kihívások elé állítja a vállalatot. Jelezték továbbá, hogy az elektromotorok gyártásának térnyerése szintén kihat majd a foglalkoztatásra. Azt, hogy mindennek pontosan mekkora hatása lesz a dolgozói létszám alakulására, természetesen nem tudtuk biztosan előre megmondani, alábbi cikkünkben viszont bemutattunk több olyan videót is, amely remekül szemlélteti, miért kell majd csökkenteni a dolgozók létszámát Győrben.

Természetesen a létszámcsökkentésről Szijjártó Pétert is megkérdezték egy konferencián, aki a Reuters beszámolója szerint a kérdésre válaszolva kijelentette: a győri Audi-gyár 2,25 millió motort tervez legyártani jövőre, míg tavaly ez a szám csupán 1,95 millió darab volt. A külgazdasági és külügyminiszter gyártásra vonatkozó kijelentését nem volt hajlandó az Audi ingolstadti központja kommentálni, ez egyébként abból a szempontból nem meglepő, hogy a pontos gyártási tervszámaikat a vállalatok üzleti titokra hivatkozva soha nem szokták kiadni, előre kommunikálni.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a Szijjártó Péter által említett szám helyesnek bizonyul, az azt fogja jelenteni, hogy Győrben rekordszámú motor kerül legyártásra 2020-ban.



Érdemes ugyanakkor arról is beszélni, hogy a külgazdasági és külügyminiszter azt viszont nem részletezte, hogy ez a darabszám kizárólag a belsőégésű motorok várható termelésére vonatkozik, ezeknek a gyártása ugrik majd meg látványosan. Vagy a jóval kisebb komplexitású elektromotorok előállítását kezdik el felpörgetni Győrben és ezek megugró darabszáma nyomja majd meg jelentősen a termelést. Információink szerint utóbbiról lehet szó, vagyis a Szijjártó Péter által elmondott szám tartalmazza majd a Győrben készült elektromotorokat is.



A jelenlegi dolgozói létszám egyébként alkalmas lehet arra, hogy az említett 2,25 millió motort legyártsák, feltéve, hogy az elektromotorok aránya érdemben növekszik az össztermelésen belül. A dolgozói létszám nagyobb mértékű csökkentése esetén viszont ez a gyártási tervszám, amelyről most szó van, csak túlmunkával válik majd megvalósíthatóvá.

A két hír, vagyis a dolgozók létszámának csökkentése és a tervezett rekord motorgyártás látszólag ellentmondanak egymásnak, hiszen miért csökkentené valaki a dolgozóinak a létszámát, hogyha sokkal több terméket készül legyártani, mint korábban?

Hogyha elfogadjuk Szijjártó állítását, a feltett kérdésre a helyes válasz vélhetően az, hogy a németek igyekeznek majd minél hatékonyabban termelni nálunk. Ez a gyakorlatban két dolgot eredményezhet: az egyik, hogy csökkenő dolgozói létszám mellett fognak majd annyi motort előállítani, mint még soha. A másik, hogy a kevésbé komplex elektromotorok előállításában egyre nagyobb szerepet kapnak majd az Ipar 4.0 megoldásai.

Ahogy arról korábbi elemzésünkben részletesen írtunk, általános jelenséggé vált az autóiparban, hogy a nagy autógyártók a hatékonyság jegyében a drága nyugat-európai üzemeikben visszafogják a termelést és igyekeznek a jóval olcsóbban gyártó kelet-közép-európai üzemeikben kihasználni a rendelkezésre álló gyártókapacitásaikat. Vélhetően ez fog történni majd a győri Audi-gyár esetében is, hogyha igaza lesz Szijjártó Péternek és jövőre tényleg rekord számú motort gyártanak itt.

A személyautók gyártása egyébként már új lendületet vett Győrben az Audi Q3 és a Q3 Sportback megjelenésével. Tavaly kereken 100 ezer autó gördült le a gyártósorról, amely elmaradt a 2017-ben produkált 105 941 darabos gyártástól is. Annak köszönhetően viszont, hogy a vásárlók körében nagyon népszerű az SUV-szegmens, ahol a Q3 és a Q3 Sportback is versenyez, érdemben növekedhet a gyártási darabszám. A győri üzem névleges éves kapacitása 160 ezer darab autó, hallottunk olyan várakozást is nem hivatalos forrásból, amely szerint a termelés ezt az értéket megközelítheti idén. Az Audi Hungaria hivatalos álláspontja korábban viszont az volt, hogy

A motorgyártás volumene, a gyártott motorok száma idén a tavalyi évhez hasonló magas szinten alakul, a járműgyártás 2019-re tervezett darabszáma pedig a tervek szerint meghaladja majd a tavalyi értéket.