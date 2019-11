Belátta a kormány: "rendszerhiba van"

A kormány támogatta az egészségbiztosítási alap több mint 34 milliárd forinttal történő megemelését - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. Azt is előrevetítette Gulyás Gergely, hogy a kórházak finanszírozásáról még novemberben tárgyal javaslatot a kormány.

Gulyás Gergely közölte, a döntés azt a célt szolgálja, hogy bizonyos egészségügyi szolgáltatások szélesebb körben legyenek elérhetőek. Példaként említette az emlődaganat vagy a nem kissejtes tüdődaganat kezelésére szolgáló készítmények alkalmazását, a terápiás paletta szélesítését és a várólisták rövidülését.

Beszámolt arról is, hogy a kormány még novemberben tárgyalni fog egy komplex javaslatot a kórházak finanszírozásáról annak érdekében, hogy felszámolható legyen a kórházak adósságállományának újratermelődése.

Finanszírozási rendszerhiba van

- fogalmazott, hangsúlyozva, hogy ha az nem változik, a probléma nem oldható meg. Megjegyezte: például a traumatológiai ellátás állandó hiányt termel, míg a szívgyógyászat jól finanszírozott.

Mi a baj a kórházakkal?

Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke a Portfolio-nak adott exkluzív interjújában beszélt a hazai ellátórendszerben szükséges módosításokról. Elmondása szerint a kórházak zöménél nagyon komoly különbség van a valós költségvetés és a megtervezett között. "Ha betartanánk az előirányzatot, akkor az intézmények nagy részében már szeptemberben bezárhatnák a kórház kapuját, hiszen akkorra elfogy a pénz és a keret. Természetesen ez a megoldás szóba sem jöhet, hiszen az intézmények mindenek fölött álló feladata a gyógyítás. És ha mindez nem lenne elég, a személyzeti problémákból fakadó költségemelkedések sincsenek teljesen bekalkulálva a rendszerbe" - fejtette ki Ficzere Andrea, aki jelen volt szerdán a 3. Portfolio Private Health Forumon. Azt is felsorolta, hogy mi a probléma a jelenlegi rendszerrel:

Az aktív és krónikus ágyak arányán változtatni szükséges.

Az egyes beavatkozások kódrevíziója sem történt meg,

Az egészségügy óriási fejlődésen ment keresztül, új és egyúttal sokkal drágább technológiák, eszközök, és gyógyszerek jelentek meg. Ezt a finanszírozás nem követi le.

A teljesítményvolumen-korlát is rég idejétmúlttá vált, hiszen ma már nem kapacitás, hanem eredmény alapon kellene finanszírozni.

Azt is át kellene tekinteni, melyek azok a feladatok, amelyeket valóban orvosnak vagy nővérnek kell elvégeznie.

Kicsi ország vagyunk, ha oda koncentrálnánk az erőinket és a finanszírozást, ahol a valódi igény jelentkezik.

A finanszírozás átalakításánál fontos szempont lehetne, hogy „a beteg hátára kössük a forrást”.

A bérköltség - a nem megfelelő finanszírozás és egyedi sajátosságok miatt - számos intézményben a teljes költségvetés 70-80 százalékát teszi ki.

De Varga Péter Pál, a BEK alapító-igazgatója is figyelmeztetést fogalmazott meg, amikor a Portfolio-nak adott interjút. "Ha az új kórházak fenntartásához megfelelő szintű finanszírozást is adnak, akkor a magyar közfinanszírozott egészségügy színvonala elindulhat felfelé. Ha ezt nem teszi meg a kormány, akkor kidobott pénz lesz, amit ma új kórházakra vagy felújításra költenek: idővel nemcsak az infrastruktúra pusztul le, hanem a személyzet is elhagyja a közintézeteket".

"Az infrastruktúra fejlesztése után muszáj jönnie egy működési költség-korrekciónak, különben a fenntartó nem tudja majd üzemeltetni a létrehozott sokkal modernebb és drágább infrastruktúrát" - emelte ki a gerincsebész.

Összefoglalóan az a véleményem, hogy a hazai egészségügyi ellátás kritikus periódusát éli

- húzta alá.

További kormánydöntések

A miniszter közölte azt is, hogy a kormány támogatta a zalaegerszegi Mindszenty-múzeum és konferenciaközpont megvalósítását nyolcmilliárd forintból. Megjegyezte, a fejlesztésre beérkezett árajánlatok a tervezettnél magasabbak, de a szükséges forrást biztosítja a kormány.

Hozzátette: a kabinet ugyancsak támogatja a Szegedi Tudományegyetemen egy integrált "fejközpont" létrehozását, azaz a jelenleg külön működő arc- és állcsontsebészeti, szájsebészeti, fül-orr-gégészeti, fej- és nyaksebészeti, idegsebészeti és szemészeti ellátásokat egy tömbbe vonását, az előkészítésre 450 millió forintot biztosítottak.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány támogatja a közbeszerzési törvény módosítását, azt szeretnék, ha élesen elválna egymástól az európai uniós pénzek, illetve a belföldi pénzek felhasználásával kapcsolatos szabályozás. Az eddigi kettős, a Miniszterelnökség és a közbeszerzési hatóság általi ellenőrzés lassította az eljárásokat, ezért a közbeszerzés hatálya alá eső belföldi beruházásoknál a kormány elegendőnek tartja, hogy ha a közbeszerzési hatóság állít ki tanúsítványt - magyarázta, hozzátéve: remélik, ez érdemben gyorsítja a beruházásokat.

