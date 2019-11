Változik a népszerű kisadó? - A Pénzügyminisztérium cáfol

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a kormány nem tervezi a kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) drágítását - adta ki közleményét a Pénzügyminisztérium a 24.hu hírére.

A portál arról írt, hogy súlyosan szigorítaná a katázás szabályait a Pénzügyminisztérium, megszűnne a többes katázás és 40 százalékos plusz adó terhelne bizonyos bevételeket. Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) elnöke a lapnak a terveket úgy kommentálta, hogy jelentős visszalépés lenne a munkaanyag.

A tárca nagyon gyorsan kiadta reakcióját a cikk kapcsán. A minisztérium szerint a valóság az, hogy az ágazati szereplők és ellenőrzési tapasztalatok a katát érintő visszaélésekre hívták fel a kormány figyelmét, ezért az adóhivatal a tisztességes vállalkozók védelme érdekében fokozottabb ellenőrzésbe kezd.

"A kormány azért vezette be az alacsony adójú kisadózó vállalkozások tételes adóját 2013-ban, hogy a kisebb vállalkozásokat segítse. Az ágazati szereplők észrevételei szerint egyes nagyobb cégek kijátsszák a szabályokat, és visszaélésszerűen alkalmazzák a katát, vállalkozói státuszba kényszerítve az alkalmazottaikat. Ez hátrányt okoz a munkavállalóknak, ugyanis kisebb ellátásra szereznek jogosultságot, míg az őket illegálisan katásként alkalmazó nagyvállalat torzítja a piaci versenyt, és sérti a tisztességes szereplők érdekeit is. A kata jelenleg Magyarország legnépszerűbb és legkedvezőbb adófajtája, amelynek előnyeit a kormány a jövőben is meg kívánja védeni" - írta a tárca.

