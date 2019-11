Japán újabb élénkítőprogramba kezd

2016 óta először döntött gazdaságélénkítő lépésekről Japán. Shinzo Abe, japán miniszterelnök döntését a globális gazdaság lassulása, a magasabb fogyasztói adók hatása és a Tokió Olimpia következő évi gazdasági hatásai motiválták. A kormány az ösztönzőcsomaggal egészen 2021-ig tervezi élénkíteni a gazdaságot, viszont a csomag nagyságát még nem határozták meg.

A japán kormány a gazdasági lassulástól félve újabb élénkítő intézkedésekbe kezd. Az is teret enged a fiskális stimulusnak, hogy a világon több ország is a fiskális lazítás politikáját kezdi el, és hogy a belső magánkereslet alacsony. Nem utolsó sorban pedig a negatív kamatok is motiválják a kormányt, hiszen a programot olcsón tudja finanszírozni.

A tervezett fiskális élénkítő program tartalmazná a tájfun utáni újjáépítéseket, valamint gátépítéseket a jövőbeli katasztrófák megelőzésére. Ezen kívül sokat költenének a kkv-k termelékenységének támogatására, a mezőgazdasági szektor élénkítésére, és a gazdasági versenyképesség növelésére az olimpia után. Utóbbi azzal magyarázandó, hogy a jövő évi olimpiai játékok befejeztével az ingatlanpiaci bővülés vissza fog esni, ami a gazdaság egészére negatívan hathat.

A jelenleg negatív kamatkörnyezetet az előnyünkre használva, szeretnénk hitelt felvenni, amit be is fektetnénk, hogy a gazdasági növekedés és a magánbefektetések újult erőre kapjanak.

– mondta Yoshuhude Suga, japán kabinetfőnök.

Suga bejelentése pár nappal a japán jegybank kamatdöntő ülése után jött. A japán központi bank 0,1%-kal vágta az irányadó kamatokat és több milliárd yen értékű államkötvény vásárlásáról döntött.