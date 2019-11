IT-klasztert alapított az OTT-One

Klasztert alapított az OTT-One, mellyel a magyar információtechnológiai megoldásának exportját tervezik segíteni – jelentette be a társaság a BÉT-en.

A Hungarian IT Solutions for Export névre keresztelt klaszter létrehozását, az OTT-One stratégiai partnere, az iSRV Zrt. kezdeményezte. Társalapító még a tőzsdei cégen kívül a MAITKI Nonprofit Kft. is.

A klaszter létrejöttét a társaság azzal indokolja, hogy „az innovatív magyar informatikai megoldások iránt a nemzetközi piacon is komoly igény mutatkozik, azonban a terjeszkedés hatékonyabb lenne több, speciális szaktudással rendelkező vállalat összefogásával.”

A klaszternek később weboldala is lesz, melyen több információ lesz fellelhető, ez a hits4export.com lesz.