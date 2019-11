Szocialista győzelem Spanyolországban

A parlamenti választásokat a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) nyerte - jelentette be Isabel Celaá kormányszóvivő vasárnapi esti madridi sajtótájékoztatóján a szavazatok 94,9 százalékos feldolgozottságánál. A győzelem értékét csökkenti, hogy a kormáényzó párt elveszítette többségét a parlamentben.

Alsóház

A nem hivatalos végeredmény szerint a jelenlegi ügyvezető kormánypártra a választók 28,6 százaléka, több mint 6,4 millióan adták le szavazatukat, amely 120 mandátumot jelent a parlament 350 fős alsóházában.

A korábbi közvélemény-kutatásoknak megfelelően második helyen végzett a konzervatív Néppárt a szavazatok 20,78 százalékával, amelyet több mint 4,7 millió választótól kaptak, és így 88 képviselőjük alakíthat parlamenti frakciót.

Szavazatokban és mandátumokban a legtöbbet a bevándorlásellenes VOX párt erősödött; 15,12 százalékos, 3,4 millió választó támogatásával 52 mandátumot nyertek, több mint a dupláját eddigi képviselői helyeiknek.

Negyedikként jutott a parlamentbe az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés 12,78 százalékkal és 35 mandátummal, hét képviselői helyet veszítve. A legnagyobb kudarcot az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt könyvelheti el, amely az eddigi harmadik legnagyobb pártból a hatodik lett. A szavazatok 6,7 százaléka 10 képviselői helyre elegendő az eddigi 57 helyett. A spanyol egységgel kampányoló pártot megelőzte a függetlenségi Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) is, amely 13 mandátumot szerzett. A december 3-án megalakuló parlamentben most először ott lesz az újonnan létrejött baloldali Más País 3 képviselője, valamint a radikális elszakadáspárti katalán CUP két politikusa is.

Az eredmények szerint a baloldali erők 158, a jobboldali pártok tömbje 152 mandátumot tudhat magáénak.

Mindez azt mutatja, hogy még nehezebb lesz a kormányalakítás, mint eddig, pedig a választások megismétléséhez is épp ez a patthelyzet vezetett.

Felsőház

A szavazatok több mint 99 százalékos feldolgozottságánál közölt állás szerint a szocialisták 92 mandátumot nyertek el a közvetlenül választott 208 szenátusi helyből, ami 31-gyel kevesebb eddigi mandátumaik számánál. Ezzel elveszítette korábbi abszolút többségét a győztes Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE).

A konzervatív Néppárt (PP) az alsóházhoz hasonlóan itt is erősödni tudott, és 83 szenátora ül majd a parlamenti patkóban, 29-cel több, mint eddig.

A VOX bevándorlásellenes pártot egy politikus képviselheti a felsőházban, ahova ismét nem jutott be az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés, és kiesett az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt.

A 265 tagú felsőházba összesen tizenegy párt nyert képviseletet a választáson. Ötvenhét szenátort az autonóm közösségi parlamentek delegálnak.

A spanyol demokrácia 42 éves történetében 15. alkalommal rendeznek parlamenti választást. Szavazati jogukkal több mint 24,3 millióan éltek, ami 69,8 százalékos részvételi arányt jelent. A külföldön leadott voksok beérkezése és összeszámlálása után a hivatalos végeredmény három nap múlva várható. Az új összetételű parlament december 3-án tartja alakuló ülését.

