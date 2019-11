Teljesen átalakul a szakképzés

Tartalmában és módszertanában is átalakul a szakképzés, juttatásai az ösztöndíjak és a munkaszerződések rendszerén alapulnak majd, és módosul a szakképzésben az oktatók jogállása - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten.

Pölöskei Gáborné elmondta, hogy kedden megkezdődik a szakképzési törvény részletes vitája, és elkészült a végrehajtási rendelete is. A törvény alapján bővülhet a duális képzés időtartama, az ösztöndíjak a jobb tanulmányi eredményeket és a képzések befejezését támogatják, az oktatók pedig versenyképes fizetést kaphatnak - tette hozzá.

Az új törvény nem örvend osztatlan sikernek: a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) továbbra is tiltakozik az ellen, hogy a parlament előtt lévő új szakképzési törvényjavaslat elfogadása esetén megszűntessék a szakképzésben dolgozók közalkalmazotti státuszát.

Rámutattak: ha a törvény életbe lépne, a szakképzésben dolgozó oktatók elveszítenék jelenlegi közalkalmazotti státuszukat és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartoznának. Mindez azt jelenti, hogy rövidebb lehet a felmentési idő, megszűnhet az áthelyezési lehetőség, a munkáltató állásfelajánlási kötelezettsége.

Kitértek arra is, hogy a tervezett új szabályozással a pedagógus elveszítheti a háromévenkénti soros előrelépés lehetőségét, nem kapna törvényi garanciát munkakörének tartalmára, csökkenhet a pótszabadság mértéke, megszűnhet a jubileumi jutalom, az 50 százalékos utazási kedvezmény. Szabaddá válna az út az előtt, hogy "a rabszolgatörvényt" a szakképzésben dolgozókra is kiterjesszék, akár heti 40 tanórát is tarthatnának - sorolták.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) korábbi közleménye szerint a minisztérium nyitott az egyeztetésekre a szakképzés fejlesztése érdekében. Az Országgyűlés elé benyújtott törvénytervezet szerint 2020 júliusától átlagosan 30%-os béremelés várható a szakképzésben dolgozó pedagógusoknál, amelyre a kormány évi 35 milliárd forint többlettámogatást biztosít. A tervekről a minisztérium a napokban is tárgyalt a legnagyobb pedagógusszakmai érdekképviseletekkel, a Pedagógusok Szakszervezetével és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével.

"Ha az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, akkor osztrák mintára jobb és gyakorlatiasabb lesz a szakképzés, emelkedik a szakképzésben dolgozó pedagógusok és oktatók bére, ösztöndíjakat kapnak a szakképzésben tanulók. A javaslat célja, hogy a munkaerőpiacon értékes tudással bíró, egyre jobban képzett, felkészült fiatalok álljanak a hazai vállalkozások rendelkezésére. Így a javaslat hozzájárul a foglalkoztatás, különösen a fiatalok foglalkoztatásának további bővítéséhez. A 2020/2021-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz: a technikum és a szakképző iskola" - írta az ITM.

(Címlapkép: Virtuálisan hegeszt egy érdeklődő a Szelet a vitorlába elnevezésű pályaválasztási és szakképzési kiállításon a debreceni Főnix Csarnokban 2019. október 9-én. MTI/Czeglédi Zsolt)