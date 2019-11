Ugrásra készen várják a befektetők Trump és Powell szavait

Fontos beszédet tarthat kedden Donald Trump, a piac legalábbis kiemelten figyeli az elnök szavait. Szerdán és csütörtökön pedig Jerome Powell Fed-elnök meghallgatására figyelnek a befektetők, így nem fogunk unatkozni a héten.

Trump kedden ebédidőben az Economic Club of New York rendezvényén beszél, az eseményt komoly várakozások előzik meg – írja a CNBC. Az amerikai elnök szavai akár komoly kilengéseket is hozhatnak a piacon, a befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi háborús hírekre koncentrálnak, az ezzel kapcsolatos szavaira ugorhatnak elsősorban a piacok.

A szakértők elsősorban azt várják, hogy Trump egyértelműen beszéljen végre egy lehetséges kereskedelmi megállapodásról Kínával. Az utóbbi hetekben az elnök többször felvetette, hogy közeleg az első fejezet lezárása, azonban a legfrissebb hírek szerint ez decemberre tolódhat. Emellett a múlt héten olyan hírek jelentek meg, hogy a kínaiak az összes eddigi vám eltörlését határozták meg az egyezség feltételeként, azonban ebbe Trump nem ment bele, így ismét kétségessé vált a nagy kibékülés.

Donald Trump után szerdán és csütörtökön Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi meghallgatása lesz, melyre szintén figyelnek a befektetők. A jegybank első embere a várakozások szerint hangsúlyozza majd, hogy átmenetileg megállnak a kamatcsökkentésekkel, illetve adatvezérelt üzemmódba kapcsolnak.