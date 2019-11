Válság Bolíviában - Távozik a hatalomból az elnök

Evo Morales lemondott bolíviai elnök helyi idő szerint vasárnap este közölte a Twitteren, hogy "törvénytelen" elfogatóparancsot adtak ki ellene, a házát pedig "erőszakos csoportok" támadták meg. Nem sokkal később a bolíviai rendőrség hivatalosan cáfolta Morales állítását, s közölték: nincs érvényben elfogatóparancs a volt elnök ellen. Egyre súlyosabb a belpolitikai válság Bolíviában.

Vasárnap felgyorsultak az események a hetek óta forrongó andoki országban, ahol a tiltakozásokban három ember meghalt és csaknem négyszázan megsebesültek. Morales vasárnap este jelentette be lemondását, miután a rendőrség és a hadsereg vezetője is távozásra szólította fel. Lemondását megelőzően nem sokkal még a választások megismétlését jelentette be, miután az Amerikai Államok Szervezete súlyos szabálytalanságokról, egyértelmű manipulációról számolt be az októberi voksoláson, és az eredmény megsemmisítésére szólította fel La Pazt. Pár órával később bejelentette lemondását a kormány több minisztere és a képviselőház, majd a szenátus elnöke is.

A csalás gyanúja a voksolás napján merült fel, miután a választási hatóságok hosszú időre leállították a szavazatszámlálást, amelynek részeredményei arra utaltak, hogy második fordulóra lesz szükség, amelyben a baloldali Moralesnek, jobboldali centrista kihívójával, Carlos Mesával kell megküzdenie az elnöki mandátumért. Moralest később 47 százalékos eredménnyel győztesnek hirdették ki a 36,5 százalékot szerző Mesával szemben, és a több mint 10 százalékos előny a törvények értelmében első fordulós győzelmet hozott Moralesnek.

Evo Morales 2006 óta állt Bolívia élén. Már harmadik újraválasztási kísérlete is vitatott volt, mert az alkotmány értelmében erre nem lett volna lehetősége. Ennek ellenére az ország alkotmánybírósága úgy döntött, hogy ellentétes az állampolgári jogokkal, ha bármilyen választott tisztség esetében korlátozzák az újraválaszthatóságot, és így Morales is ismét indulhatott az elnökválasztáson, majd az október 20-i első forduló után bejelentette győzelmét. Ő volt Bolívia első őslakos államfője.

Vasárnap a mexikói külügyminiszter tudatta, hogy 20 bolíviai tisztségviselő és képviselő kereste fel a mexikói nagykövet La Paz-i rezidenciáját, és Mexikó kész menedéket adni Moralesnek, ha kéri. A napokban történteket több, baloldali vezetésű latin-amerikai ország is puccsnak minősítette.

Címlapkép: Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency via Getty Images