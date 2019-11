Változott a világ vagy rosszul mérjük? Matolcsyék elmagyarázzák, mi a helyzet az inflációval

Korunk inflációs trendjeit új jelenségek mozgatják, ráadásul a digitális átalakulás kezdetén kérdéses, hogy képesek vagyunk-e megfelelően mérni az infláció mozgásait - áll a Magyar Nemzeti Bank friss írásában, amelyet többek között Matolcsy György jegybankelnök jegyez.

A nulla közeli, sőt immár egyre negatívabb kamatkörnyezet és a nagy jegybankok óriási eszközvásárlási programjai ellenére a globális infláció változatlanul alacsony. A fejlett világ jegybankjai immár közel egy évtizede hasztalan próbálják elérni inflációs céljaikat - írja az MNB tanulmánya, amelynek szerzői Matolcsy György, Nagy Márton, Palotai Dániel és Virág Barnabás (pdf).

Ennek egyik oka, hogy strukturális tényezők és olyan új megatrendek, mint a digitalizáció hatásai egyre inkább meghatározóvá váltak az infláció alakításában. A másik ok, hogy a fogyasztóiár-index - és általában a GDP - mérésének torzításai is felerősödnek a digitális korban, ami kezelés hiányában gazdaságpolitikátbefolyásoló tényező válhat.

Az inflációs célt követő országok kétharmadában a fogyasztói árak növekedése jelenleg sem éri el a kívánt célértéket. Ezen országok adják a világ GDP-jének több, mint 60 százalékát.

Az alacsony infláció közgazdasági okai közül az MNB hármat emel ki.

Az egyik, hogy a válságot követő időszakban előbb azzal szembesülhettünk, hogy a gazdasági visszaesés nem járt az árszínvonal számottevő csökkenésével (defláció), majd a konjunktúra későbbi javulása és a munkaerőpiac erősödése sem párosult az infláció gyorsulásával. Az úgynevezett Phillips-görbe egyre inkább ellaposodott. Az árfolyam és az infláció kapcsolata is gyengült, az árfolyam-begyűrűzés mértéke a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt csökkent. Bár az elmúlt időszakban a fejlődő gazdaságokban a bérnövekedés már elindult, azonban ennek inflációs hatása is sokkal enyhébb volt, mint korábban tapasztalhattuk. A felzárkózó gazdaságokban az úgynevezett Balassa-Samuelson hatás (exportáló és belföldre termelő ágazatok termelékenység-különbségéből levezethető inflációs többlet) szintén fontos az infláció alakulását magyarázó tényező volt. Manapság azonban az empirikus megfigyelések arra utalnak, hogy ez az összefüggés is sokat veszített magyarázó erejéből. A jegybanki stimulus és a likviditásbőség nem egyenletesen csapódott ki a gazdaság minden szegmensében. A többletlikviditás reálgazdasági hatás helyett elsősorban a pénzügyi eszközök és a lakásárak emelkedését eredményezte. Miközben a monetáris politika alig érzékelhető hatással bírt a fogyasztásra vagy épp a beruházásokra, addig a főbb részvényindexek érzékenyen reagálnak a döntéshozói beszédekre és monetáris politikai információkra. Fogyasztói infláció helyett pénzügyi eszköz- és lakásár-infláció zajlik. A harmadik tényezőt a megatrendek csoportja jelenti. A globalizáció szélesedésével az árakat egyre kevésbé az adott ország konjunkturális helyzete határozza meg. A globális értékláncok elterjedésével az infláció szintje az érintett gazdaságokban egyre harmonizáltabbá vált, miközben szintjük is jelentősen csökkent. A fejlett világban zajló demográfiai átalakulás a tartósan mérsékeltebb infláció irányába hathat. A világ adósságai historikusan magas szinten tartózkodnak. A magas adósságszint a fogyasztási és beruházási hajlandóságot is egyaránt mérsékelheti. A digitalizáció, az automatizáció, az új ipari forradalom szintén az árak csökkenésének irányába hat. Kínálati oldalon a termelési hatékonyság javulása, a határköltségek jelentős csökkenése okoz alacsonyabb inflációt, míg keresleti oldalról a virtuális térben egyre jobban informált vásárlók a verseny erősödését és ezzel a kereskedelmi árrések mérséklődését eredményezik.

Az inflációt ráadásul rosszul is mérjük, de legalábbis lehet tartani attól, hogy a változó világban a hagyományos módszertan nem képes megragadni az árak változását. Egyre több elemzés jelzi, hogy a hivatalos statisztikák a fogyasztói árak alakulását akár jelentősen is felülbecsülhetik. És ez a torzítás a jelenlegi digitalizációs, technológiai forradalomban egyre jelentősebbé válik.

A mérési problémák közül néhányt ki is emelnek a szerzők.

A infláció alapjául szolgáló fogyasztói kosár gyakran a két évvel korábbi lakossági felvételeken alapul.

Egyre inkább növekszik az „árukapcsolás” szerepe, vagyis a digitális eszközök egyre több funkcióval rendelkeznek és helyettesítenek korábbi termékeket. (Ld. például az egyre több feladatot ellátó mobiltelefonokat.)

A digitális világban egyre jelentősebb az ingyenes vagy olcsó szolgáltatások felhasználása. (A szerzők itt az online zenehallgatás, filmnézés példáját hozzák.)

Az MNB szakértői kiemelik: az infláció változatlanul az egyetlen horgony, de mérőrendszereinket újra kellgondolni. Azon fejlett gazdaságokban, ahol már hosszabb ideje nem sikerült elérni az inflációs célt, az inflációs célok újragondolására van szükség, ami egyaránt érintheti a célok szintjét, illetve az arra épülő monetáris politika keretrendszerét.

Bár többen is felvetik a lakás- vagy épp a pénzügyi eszközárak hangsúlyosabb figyelembevételét a fogyasztóiár-index, mint monetáris politikai célváltozó elsődlegességét változatlanul fontos megtartani. A lakásárak növekedése komoly társadalmi következményekkel járó jelenség, azonban kiterjedt bérleti piac hiányában egy olyan eszköz árváltozásáról, ahol sokszor 10-20 év telik el két tranzakció között nagyon nehéz pontos képet kapni. E téren jó hír, hogy a legutóbbi, 2008/2009- es globális pénzügyi válság következményeként a központi bankok már egyre több erőforrással figyelik az ingatlanpiac változásait, amelyre makroprudenciális eszköztárukkal szükséges esetben - monetáris politikától függetlenül - reagálhatnak is.

Ezzel együtt is fontos az infláció mérésének megreformálása is. A helyes, megfelelően időzített gazdaságpolitikai döntések alapja, hogy gazdaságaink működéséről a létező legpontosabb információkkalrendelkezzünk. A technológiai fejlődés a méréssel kapcsolatban új problémákra világít rá. Sürgető lépés az ezekhez történő gyors alkalmazkodás. Szerencsére a technológia a statisztikusoknak is segítőkezet nyújt. Csak rajtuk múlik, hogy milyen gyorsan hasznosítják az óriási adatbázisok és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket. Aki e téren korábban és merészebben reagál majd, sokkal hamarabbképet alkothat a világunkat alakító új erők természetéről - írják Matolcsy György, Nagy Márton, Palotai Dániel és Virág Barnabás.