Az új jogszabályok mellett a társadalmi elvárások jelentenek egyre nagyobb kihívást a cégeknek

26 milliárd forintos árbevételt ért el Magyarországon a KPMG 2018-ban: a tanácsadócég szolgáltatóközpontja kiemelten eredményes, 50 országból dolgoznak munkatársak a cég budapesti irodáiban – mondta el egy keddi sajtótájékoztatón Robert Stöllinger, a cég leköszönő vezérigazgatója, aki az elmúlt időszak egyik legfontosabb eredményének azt tartja, hogy a KPMG Magyarország részt vesz nemzetközi könnyvizsgálatokban is.

Stöllinger szerint a bankszektor globálisan átalakulásban van, a szabályozások változása miatt: a tanácsadók számára a változás kedvező. Kiemelte: a biztosítási szektorban új nemzetközi számviteli sztenderdeket vezetnek be, a magyar biztosítóknak ez jelentős kihívást, a tanácsadócégek számára pedig új területeket jelent.

Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország új vezérigazgatója szerint a globális gazdaság változásának sebessége elképesztő: minden irányból nyomás nehezedik a gazdaság szereplőire. A szabályozások változása mellett folyamatosan átalakulnak a társadalmi elvárások is. Ezek a jogszabályi változásoknál sokkal gyorsabbak, intenzívebbek, és az árbevételre is egyre nagyobb hatásuk van, a társadalmi nyomásból előbb-utóbb jogszabályi változás is lesz. A vezérigazgató szerint olyan kihívásokkal szembesülnek a cégek, amik nincsenek és nem is lesznek a kontrolljuk alatt. Ilyen a klímaváltozás, a technológiai változás több aspektusa: ebben a környezetben kell egy univerzális tanácsadócégnek megtalálni a helyét.



A feladatunk, hogy a KPMG nemzetközi tapasztalatai alapján előre lássunk, és a nemzetközi trendeket a hazai gazdasági szereplőknek rendelkezésére bocsáthassuk

- tette hozzá Rózsai.

Beer Gábor, KPMG tanácsadási részlegének vezetője szerint a GDPR bebizonyította, hogy a cégek teljes működését át kell gondolni, a tanácsadók számára inkább az volt a kihívás, hogy a jogszabályi változásokat lefordítsák a vállalatok nyelvére. A szakember hozzátette: a hasonló hasonló kihívásokra a következő években is számítania kell a cégeknek, a következő várhatóan a blockchain-technológia integrálása lesz.