Az autóipar menthetetlen: készüljünk fel, egy autógyár maradhat Magyarországon

Olyan forradalom zajlik a világban, amely totálisan átalakítja a járműgyártást a következő 20 évben. A digitalizáció, az elektromos-és önvezető járművek térnyerése, valamint a különböző járműmegosztó szolgáltatások előretörése az iparág konszolidációjához fog vezetni, amely során autógyártók tűnnek el örökre és fontos autóipari régiók veszítik el jelentőségüket – vetíti előre Kishonti László, az AImotive alapító-vezérigazgatója. Mindez hatalmas veszélyt jelent Magyarország számára, annál is inkább, mert Kishonti nem hisz abban, hogy meg tudjuk menteni majd az autóiparunkat. A vele készített beszélgetésünk során viszont elmondta, az oktatás kitörési pontot jelenthet számunkra, ez az a területre, amelyre hatalmas energiákat kell fordítanunk, ha labdába akarunk rúgni a következő évtizedekben.

Az autóiparban forradalom zajlik, amely konszolidációhoz fog vezetni

Milyen járművekkel közlekednek az átlagemberek és a szupergazdagok 2040-ben?

Az átlagemberek remélhetőleg tömegközlekedéssel, így kevesebb energiát használnánk fel útjaink során és kevésbé szennyeznénk a környezetünket. Ekkorra már a belvárosokban az új autók nagy része rendelkezni fog önvezető képességgel, különösen igaz lesz ez a taxikra és a különböző járműmegosztó rendszereket üzemeltető cégek flottáira. Azt látni kell, hogy a legtöbb embernek azért van ma saját autója, mert még mindig olcsóbbra jön ki így egy kilométer, főleg vidéken, mintha taxival utazna. Abban hiszek, hogy azoknak az embereknek, akik hosszabb utakra járnak, mindennap ingáznak 50 kilométert oda-vissza, lesz saját autójuk. Abban viszont nem hiszek, hogy kizárólag megosztott autókkal fogunk járni 20 év múlva.

És abban hisz, hogy a gazdagok repülő autókkal utaznak majd?

Egyáltalán nem. Szerintem logisztikailag nem lehet majd megoldani ezt a dolgot, gondoljunk csak bele, hogy mi lenne, ha a földi forgalom jelentős része felmenne a levegőbe. Ez borzasztóan veszélyes lenne, és olyan helyzetet teremtene, amelyre még senki nincs felkészülve. Azt viszont el tudom képzelni, hogy ha valaki az agglomerációból indul a repülőtérre, és át kellene hajtania a városon, akkor 2-3-szor annyiért, mint egy taxi, inkább repülő járművet bérel majd.

Ezek szerint az emberek többsége 20 év távlatában is ragaszkodni fog a saját járművéhez.

A saját tulajdonban lévő autók száma a teljes autóparkon belül valószínűleg alacsonyabb lesz, látni kell ugyanis, hogy ha valaminek az ára csökken, akkor a kereslet növekszik iránta. Az önvezető taxik megjelenése érdemi hatással lesz a tarifákra, a sofőr költségének jelentős részét meg lehet majd spórolni, így jóval olcsóbbá válhat az utazás. Azok, akik utazni szeretnének gyorsan valahová, át fognak szokni az önvezető taxikra, a különböző önvezető rendszereket használó járműmegosztó szolgáltatásokra.

Mindennek az lesz az eredménye, hogy nő a járművekkel megtett kilométerek száma, miközben egyre kevesebb autót vásárolnak majd az emberek, drámai visszaesésre ugyanakkor nem számítok az autópiacon.

Ha már saját autó, hogyan zajlik a vásárlás a jövőben?

Ma ott tartunk, hogy vásárlóként lehetőségünk van az interneten kiválasztani és konfigurálni leendő járművünket, az ügyintézés java része viszont még mindig a szalonokban történik, pedig erre semmi szükség nem lenne. Miközben az online vásárlás egyre inkább a hétköznapi életünk részévé vált, az autóipar nagyon lemaradt ezen a területen egész egyszerűen azért, mert nem értenek a szoftverekhez és ez igaz az értékesítésre is. A világ bizonyos területein és a vásárlók bizonyos csoportjainak fontos lesz a jövőben is a szalonokban történő, hagyományos értelembe vett vásárlás. Ugyanakkor biztos vagyok abban is, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak majd az online eladások. Eljön az idő, amikor nem kell már bemennünk egy autókereskedésbe azért, hogy autót vehessünk magunknak, az interneten mindent el tudunk intézni, beleértve a megfelelő finanszírozás kiválasztását is.

A járműgyártás bő 100 éves üzleti modellje megroppant, mivel lehet majd mégis pénzt keresni a mobilitáshoz kapcsolódóan?

A nagy profitot nem a hardvergyártással, jelen esetben az autók összeszerelésével, előállításával lehet majd zsebre tenni a jövőben, hanem a különböző szoftveres megoldásokkal. Mondok egy konkrét példát, arra számítok, hogy az autó egy olyan platformmá válik, mint az okostelefon. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy az okostelefonom és az autóm összeépül, integrálódnak egymással, és azok a funkciók, amiket az okostelefonomon elérek, egy picit más felhasználói interfésszel az autómban is elérhetővé válnak. Ezeknek köszönhetően a közlekedéssel eltöltött idő élvezetesebbé, hatékonyabbá válik. Azt ugyanakkor nem tudom megjósolni, hogy az autókban mi lesz a legnépszerűbb alkalmazás, lehet, hogy valami szórakoztató, mint ahogy YouTube-ot nézünk, vagy zenét hallgatunk, de az is lehet, hogy az útjaink során teljesen mással töltjük majd az időnket.

Ha a szoftvereké a jövő, akkor a hagyományos autógyártók hogyan fognak tudni értelmezhető profitot termelni, hiszen az imént kijelentette, ehhez a területhez egyáltalán nem értenek.

Az autóiparban forradalom zajlik: a digitalizáció, az elektromos-és önvezető járművek térnyerése és a különböző járműmegosztó szolgáltatások előretörése az iparág konszolidációjához fog vezetni.

Hogyha a kisebb szereplőkkel nem számolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy van durván 15 meghatározó autógyártó a világon, lehet, hogy közülük végül csak 5 maradhat. Ők lehetnek azok, akik hatalmas beruházások árán képesek átvészelni ezt a mostani, átmeneti időszakot és hosszú távon nyereségesen tudnak majd működni.

Pontosan kik ezek a szereplők?

A prémiumautó-gyártók közül biztos, hogy egy-kettő megmarad, a Daimler mondjuk. Az elmúlt 30 évben az volt a jellemző sajnos, hogy nőttek a társadalmi különbségek. Ez egyben azt is eredményezte, hogy a minőségi termékeknek az értékesítése gyorsabban nőtt, mint egy csomó más minőségi szinté.

Jelenleg a Teslát emlegetjük leggyakrabban, mint az első olyan autógyártót, amely ért a szoftverekhez, hiszen Elon Musk, a vállalat vezére korábban szoftverfejlesztő cég tulajdonosa volt. Ugyanakkor számomra nem egyértelmű, hogy a Tesla önállóan még itt lesz 20 év múlva is, mert könnyen elképzelhető, hogy felvásárolják. Ezt bármelyik nagyobb cég meg tudná tenni, például a Toyota vagy a technológia óriások közül az Apple is. A Volkswagen is nagyon beindul a saját elektromosautó-dömpingjével, alacsonyabb árkategóriákat is megcélozva, ezt a versenyt nehéz lesz állnia a Teslának, ráadásul egyre több szereplő készül elektromosautó-offenzívára, amely további kihívást jelent majd az amerikaiaknak.

És érdemes beszélni arról a 8-10 másik, ma még meghatározó autógyártóról is, amelyek gyakorlatilag csak egy helyben toporognak. Lehet, hogy ezek a szereplők úgy spekulálnak, hogy a következő 10 évben még kereshetnek pénzt a hagyományos, belsőégésű motorral szerelt járműveikkel, ezt követően viszont bezárják a boltot.

Elképzelhető, hogy a befektetők egyszer többre értékeljék a Teslát, mint a Volkswagent és a Toyotát együttvéve?

Néhány évvel ezelőtt láttunk példát arra, hogy a Teslát többre értékelték a piaci szereplők, mint a Daimlert. Ennek hátterében egyrészt az amerikai autógyártó jövőjével kapcsolatos felfokozott várakozások álltak, másrészt azt lehetett látni, hogy olyan hatalmas kereslet mutatkozik a cég autói iránt, amelyet nem tud kielégíteni. Utóbbi alapján mindenki arra számított, hogy ha a gyártási problémákat sikerül megoldani, a Tesla viharos gyorsasággal fejlődhet és válhat nyereségessé. Most, hogy a gyártási problémák szép lassan megoldódni látszanak, egyre erősebb versenyt támasztanak olyan autógyártók, amelyek hatalmas erőforrásokkal rendelkeznek, velük szemben pedig nagyon nehéz lesz harcolnia a Teslának. Az elmúlt 2-3 évben ugyan sikeres modellé vált a Model 3, de hiányoznak új, vonzó modellek az amerikaiak kínálatából. Miközben azok a vezető autógyártók, amelyek komolyan gondolják az elektromobilitást, valóságos elektromosautó-offenzívát hirdettek az előttünk áll időszakra. Ott van például a Volkswagen, amelynek ID.3-as modellje nagy fordulatot hozhat a piacon, amennyiben érdemi kereslet mutatkozik majd iránta.

