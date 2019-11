Kirobbanó formában a magyar gazdaság, megszólaltak az elemzők

In English

Virovácz Péter, ING Bank

Az 5 százalékos év/év GDP-dinamika gyorsulást jelent az előző negyedévhez képest. Ugyanakkor a több munkanap hatása is érződik a nyers adatban. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított növekedés 4,8 százalék volt, ami viszont enyhe mértékű lassulást jelent a megelőző negyedévekhez képest.

Az első három negyedévben a magyar gazdaság 5,1 százalékos átlagos növekedése egyértelműen Európa élmezőnyében tartja Magyarországot, így az elvárt 2 százalékpontos növekedési különbözet inkább a 4 százalékponthoz közelíthet az év végén. A negyedik negyedévben várt lassulás ellenére tehát a gazdaság idei egész évi GDP-növekedése rendkívül közel maradhat az 5 százalékhoz.

A gazdaságpolitika szempontjából a mostani adat jelentősége, hogy az MNB által vártnál erősebb gazdasági növekedés inflációs hatása is magasabb lehet, vagyis az inflációt övező kockázati térkép ezzel enyhén módosulhat. Aligha várhatunk azonban bármilyen hirtelen váltást ennek hatására a jegybanktól a jövő héten.

A költségvetés számára az erősebb növekedés azt is jelenti, hogy a pozitív momentum tovább fennmaradhat, vagyis kisebb költségvetési impulzusra lehet szükség ahhoz, hogy a kedvező növekedési teljesítményt jövőre is fenn lehessen tartani. Ráadásul mindez az adósságráta alakulását is kedvezően érinti majd.

Suppan Gergely, TakarékBank

A harmadik negyedévben érdemben gyorsult az ipari termelés növekedése, szintén gyorsult a kiskereskedelmi forgalom növekedése, ezzel szemben – részben az egy évvel ezelőtti kimagasló bázis miatt - lassult építőipar növekedése, amely azonban így is kifejezetten dinamikus volt.

A felhasználási oldalon a fogyasztás növekedése továbbra is impozáns. a beruházások dinamikája némileg csökkenhetett, de továbbra is robusztus, míg a GDP a külkereskedelmi egyenleg határozott javulása is támogatta. A készleteket támogatta a gáztározók feltöltése, de az egyéb készletek csökkenése ellensúlyozhatta

A hazai növekedés kifejezetten impozáns európai és régiós összehasonlításban is, az euróövezethez képest a növekedési többletünk 4 százalékpont közelében maradt, így a hazai gazdaság határozott felzárkózási pályán van.

Idén továbbra is 4,9%-os GDP növekedésre számítunk, ami jövőre 3,7%-ra lassulhat, azonban a belső keresleti tényezők felfelé mutató kockázatokat jelentenek a növekedésre. A jövő évi növekedést támogatja a szökőnaphatás mellett a néggyel több munkanap is.

Nyeste Orsolya, Erste Bank

Az erős lakossági fogyasztás és a beruházás támogathatta a gazdaság növekedését a harmadik negyedévben felhasználási oldalon, valamint a vártnál gyorsabban növekvő ipari termelés miatt az export is kedvezőbben alakulhatott. Az első három negyedév GDP-adata miatt felülvizsgáljuk az idei évre prognosztizált 4,6%-os növekedési előrejelzésünket, amelyet felfelé módosíthatunk. A jövő évben 3-3,5% közötti GDP-növekedés várható, miután lassulhatnak a beruházások és növekszik a bizonytalanság a globális növekedéssel kapcsolatban.

A Portfolio GDP-adat előtt késíztett elemzői konszenzusa 4,6%-os növekedést jelzett előre 2019 egészére vonatkozóan. A vártnál jobb harmadik negyedéves GDP-adat után a szakértők - ahogy jeleztük - felülvizsgálhatják jelenlegi prognózisukat, így valószínűleg a 4,7-5% közötti tartományba kerül majd az idei évre várható GDP-növekedési előrejelzések mediánja. A kormány már felül is vizsgálta saját előrejelzését, Varga Mihály pénzügyminiszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kedvező harmadik negyedéves növekedési adat miatt már 4,8%-os GDP-növekedést várnak az év egészére.