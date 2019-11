Nagyobb lesz a minimálbéremelés? Arra azért még ne vegyél mérget

Újrakezdődnek a minimálbér tárgyalások, a felek álláspontja azonban nagyon messze van egymástól.

Komoly esélye van a bérmegállapodás újratárgyalásának, miután a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF). A kormány ugyanis közölte, hogy a bérmegállapodás szempontjából kiemelten kezelt három makrogazdasági mutató összességében 2 százalékpontot meghaladó mértékben tér el a várakozásoktól, és külön is van esély az 1%-pontos elmozdulására a megállapodásban rögzített mértéktől. (Ez a feltétele annak, hogy újratárgyalják a bérmegállapodást.) A bérmegállapodás még

2,7%-os inflációval,

3,9%-os gazdasági növekedéssel és

2,9%-os termelékenységnövekedéssel számolt,

ehhez képest várhatóan minden adat érdemben erősebb lesz.

Az esetlegesen újrakezdett tárgyalások nem jelentenek automatikusan a tervezettnél nagyobb minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést, mert annak mértékéről is meg kell a feleknek állapodni – hangsúlyozták a Portfolio-nak a tárgyalások résztvevő felek. (Az érvényben lévő bérmegállapodás szerint 8-8%-kal nő jövőre is a minimálbér és a garantált bérminimum is, ahogy az idén is történt.)

A VKF-en kiderült, hogy a munkáltatói szövetségek erőteljesen vonakodnak a nagyobb béremeléstől. Számukra a szociális hozzájárulási adó év eleji csökkentése a fő kérdés, ez befolyásolja ugyanis az álláspontjukat, ettől teszik függővé, hogy támogatnak-e esetleg a megállapodás mértékénél (8%-nál) nagyobb béremelést. A Portfolio viszont úgy értesült, a VKF-en az is kiderült, hogy a szocho gyorsabb csökkentésétől viszont a kormány zárkózik el egyelőre, továbbra is csak 2020 második felétől mérsékelné a járulékot, ha fennmarad a 6% feletti reálkereset-növekedés. Erre azonban szintén nem lehet mérget venni, hiszen az infláció a keresetek növekedésének egyre nagyobb részét veszi el. (Igaz, a jövő év eleji inflációs kilátások még nem mutatnak magas pénzromlási ütemet.)

Ezek alapján úgy tűnik, hogy jelenleg megrekedni látszanak az álláspontok, hiszen a kabinet nem szeretne bevállalni egy olyan döntést, amely csökkenti a költségvetési bevételeket a jövő év elejétől egy olyan időszakban, amikor a gazdasági növekedés lassulni fog, miközben a költségvetési hiányt igyekeznének lefaragni.

A vállalatok is hasonló helyzetben vannak: a munkaerőhiány egyébként is kikényszeríti a gyors béremelést, a 8%-nál magasabb minimálbér- és bérminimum-emelés pedig erodálná a profitabilitásukat, és nem csak költségoldalon, hanem bevételi oldalon is komoly kihívásokkal nézhetnek szembe a magyar gazdaság növekedésének várható lassulása és a külső kereslet bizonytalan alakulása (Brexit, német lassulás, kereskedelmi háború) miatt.

