Teljes létszámstop a közszférában – Mire készül a kormány?

A 24.hu birtokába került 4116-os számú kormányhatározat visszavonásig tételesen megtiltja

a minisztériumoknál,

a kormányzati főhivataloknál,

a központi hivataloknál,

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál,

a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb szerveknél

új kormányzati/hivatásos/katonai szolgálati, hon- és rendvédelmi, valamint közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony létesítését. A létszámstopról szóló rendelkezést az állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságokra és alapítványokra is alkalmazni kell. Kivételt lényegében csak a szakmai felsővezetők kinevezése jelent, ezen kívül felmentést kizárólag Rogán Antal adhat a szabály alól – írja a lap.

A 24.hu egyik kormányhivatali informátora azt mondta: nemcsak a létszámstopról, hanem januárra tervezett leépítésről is tájékoztatták. Egy másik forrás azt mondta: tudomása szerint a közigazgatásban újabb átszervezés várható, újraosztják a hatásköröket, feladatokat, ennek előszele a létszámstop, hiszen át kell tekinteni a folyamatokat.

Ennek jele, hogy a kedd esti törvénymódosító dömpingben be is terjesztettek a közszférát érintő számos tervet, amelyek helyenként még növelnék is a kormányhivatalok feladatait. Elvonnák például az önkormányzatok építési igazgatással kapcsolatos hatásköreit, így az ezen a területen foglalkozó tisztviselők átkerülnek a kormányhivatalokba.

Egyelőre nem tudni, hogy a létszámstop meddig lesz érvényben, és ha nem is lesz állandó, annak fő magyarázata mindenképp a spórolás szándéka: ilyen esetben a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatás előirányzatát el lehet vonni - mutat rá a lap. A spórolásra részben a nemzetközi gazdasági lassulás, illetve olyan tényezők is indokot szolgáltathatnak, mint az EU-s vitákat lezáró nagy büntetés bevállalása (ami a deficitet utólag megemeli az adott évekre), illetve az is, hogy az Eximbank és az MNB-alapítványok után akár az MNB növekedési kötvényprogramját is költségvetési körbe sorolhatja majd az Eurostat, szintén emelve a deficitet és adósságot - jegyzi meg a lap.

A létszámstop a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke szerint rossz eszköz, és ha még kevesebb lesz a dolgozó, tovább nőhet az ügyfél-elégedetlenség. Lényeges, hogy a létszámkorlátozás mellett kötelező létszámjelentést is előírtak. Innen közelítve a létszámstop célja az lehet a szakszervezeti vezető szerint, hogy addig ne legyen létszámmozgás, amíg át nem tekintik pontosan, hogy az egyes területeken melyik feladatra, hol, milyen munkakörökben kik állnak rendelkezésre.

Az Indexnek is nyilatkozó Boros Péterné szerint

az indokolhatja a titkos létszámstopot, hogy a kormány március 1-től a kormányhivatalok újabb átszervezésére készül.

Erről november 12-én nyújtott be törvényjavaslatot a kormány nevében Gulyás Gergely. A lap forrásai szerint a logika az lehet a lépés mögött, hogy egyszerűbb átszervezni a közigazgatást kevesebb emberrel, egyszerűbb betöltetlen állásokat megszüntetni, mint kirúgni embereket, ezért márciusig inkább megpróbálják kihúzni valahogy a mostani alacsony létszámmal.

A 24.hu birtokában lévő kormányhatározat a célok kapcsán így fogalmaz:

Célunk, hogy 2020-ra a magyar közigazgatás szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában, korszerű és ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára elérhetően; professzionálisan, nemzeti hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állománnyal, modern szervezeti keretek között; és költséghatékonyan, a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, versenyképes szolgáltatási díjakkal és rövid ügyintézési határidőkkel működjön, azaz létrejöjjön az emberek bizalmát élvező Szolgáltató Állam.

