Magyar csúcstechnológiával mentik az életeket az egész világon

Szenzorba épített mesterséges intelligencia, hordozható és viselhető orvosi eszköz, személyes defibrillátor, amely újraélesztés után működésben tartja a szívet - csak néhány az Innomed Medical Zrt. legújabb tervei közül, amelyeket a társaság elnöke, Dévai Endre osztott meg a Portfolio-val. A cég fő tulajdonosa lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy az idén 30 éves, 100 százalékban magyar tulajdonosok kezében lévő cég 110 országba exportál, irodával és üzlettel rendelkezik már tíz éve Pekingben, meghódította Indonéziát, Oroszországot és Svájcot, és közben többször is volt már kiszemelt célpont, bombázzák vételi ajánlatokkal a tulajdonosokat. Újabban pedig licenc knowhowt exportál a magyar vállalat, nem is akármilyen finanszírozási konstrukcióban.