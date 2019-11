Mutatjuk Kína 10 leggazdagabb emberét

A Forbes 2019-ben is ö sszeszedt e a kínai üzletemberek listáját, ami a 10 leggazdagabb kínait mutatja be. A listán szerepel e-kereskedelemmel foglalkozó cég vezetője, közösségi médiát üzemeltető üzletember, de az egészségügyi, az ingatlanpiaci és a mezőgazdasági szektor is reprezentálva van. Az egyedüli nő, aki már tavaly is felkerült a listára Yang Huiyan, aki 5-ként végzett a listán.