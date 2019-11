Ravasz húzások az autóiparban: a Tesla sorra veri bele a szögeket a hagyományos autógyártás koporsójába

A Tesla autóipari előretörése elképesztően felgyorsult, az utóbbi időben egymást érték a fontos hírek és bejelentések, amelyekkel kapcsolatban több gondolatot is szeretnénk most megosztani. Olyan ravasz húzásokról van szó ugyanis, amelyek újabb szögeket jelentenek a hagyományos autógyártás koporsójában.

Sokat lehetett hallani arról az elmúlt hetekben, hogy a Tesla egészen elképesztő gyorsasággal építette fel kínai üzemét, ahol a termelés meg is kezdődött azt követően, hogy a vállalat felkerült a kínai kormányzat által engedélyezett autógyártók listájára.

Arról viszont már kevés szó esett, hogy ehhez az is kellett, hogy a helyi vezetés védőszárnyai alá vegye az amerikai elektromosautó-gyártót.

Látni kell, hogy Kína már jóval korábban példátlan gesztust tett a Teslának azzal, hogy engedélyezte számára az első olyan autógyár felépítését, amely egy kínai partner bevonása nélkül készülhetett el. A helyi gyártókapacitások kiépítése után pedig a Tesla is megkapta az áfamentességet, vagyis nem kell 10 százalékos általános forgalmi adót fizetni a cég eladott elektromos autói után.

Természetesen mindez óriási segítség a világ legnagyobb autópiacán, ahol az elektromos autók értékesítése a kínai vezetés szándékaival összhangban, őrült ütemben növekedett az elmúlt években, és amely kiemelt szerepet játszik a Tesla hosszú távú stratégiájában is. Kína viszont nem önzetlenül teszi mindezt, jó oka van arra, hogy a Teslát minden létező eszközével támogassa.

Felismerték, hogy az amerikaiak, illetve az általuk támasztott egyre erősebb verseny az egyik legfontosabb katalizátora annak a változásnak, amelynek eredményeként az elektromos autók fokozatosan kiszorítják majd a belsőégésű motorral szerelt autókat a világ útjairól.

Ez pedig hatalmas lehetőséget jelent Kínának: az elektromos- és önvezető autók térhódításával valóra válthatja azon törekvését, hogy vezető szerepet töltsön be a jövő járműiparában. A következő években, évtizedekben ugyanis teljesen megváltozik a járművek műszaki összetétele, a legfontosabb alkatrészeket és szoftvereket pedig már Kína szállíthatja a világ számára.

Ha úgy tetszik, Kína szép csendben trójai falónak használja a Teslát annak érdekében, hogy meghódítsa a járműipart.

De nem csak a kínai vezetés keveri ügyesen a lapokat, Elon Musk, a Tesla vezére is nagyon taktikusan választotta meg első európai gyáruk helyszínét. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az évekig tartó folyamat végén Németország fővárosára esett az amerikaiak választása, az európai Gigafactory az új berlini repülőtértől, a BER-től nem messze épül majd fel. Németország régóta biztos befutónak számított az új üzemért folyó versenyben, hiszen több szempontból is ideális helyszínt jelent. Az egyik ezek közül, hogy Musk véget vethet azoknak a régóta tartó támadásoknak, amelyek arról szóltak, hogy a Tesla rosszabb minőségben gyártja autóit, mint a németek.

A berlini termelésnek köszönhetően a Teslának minden joga meglesz arra, hogy termékeire ráaggassa a „Made in Germany” jelzőt és az európai vásárlók irányába azt kommunikálja, hogy Németországban, német munkaerővel gyártják prémium járműveiket.

A helyszínválasztásnak van még egy nagyon fontos üzenete, amely fájhat a rivális autógyártóknak. A Bloomberg megvizsgálta, hogy a német nagyvárosokban hogyan alakul a százezer lakosra jutó autóipari és IT-dolgozók száma, így kiderült, hogy előbbiek nagyon alacsony, utóbbiaké viszont nagyon magas arányban képviseltetik magukat Berlinben. Vagyis a Tesla döntése során már nem arra törekedett, hogy olyan helyszínt találjon, ahol nagy tömegben elérhetőek a kellően képzett autóipari munkások, hanem arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél több IT-szakember legyen számára elérhető. Ez nem véletlen, hiszen az autógyártásban is hatalmas változások zajlanak, amely miatt egyre kevesebb kétkezi munkásra lesz szükség a termelésben.

Mindez pedig azt jelenti, hogy a rivális autógyártók jelentős létszámleépítésekre fognak kényszerülni, amelyek hatalmas költségekkel fognak járni.

Ez a folyamat egyébként már elindult, a világ vezető autógyártói sorra jelentik be, hogy a hatékonyabb működésük érdekében kénytelenek érdemben csökkenteni a dolgozóik létszámát a következő években. Fontos azt is látni, hogy ez a magyarországi termelésre is hatással lesz. Legutóbb a győri Audi jelentette be hivatalos közleményében, hogy csökkenteni fogja dolgozóinak létszámát döntően azért, mert az elektromobilitás és a digitalizáció irányába történő elmozdulás nagy kihívások elé állítja a vállalatot.