Ha nem lenne az MNB kamatdöntése, akkor unalomba fulladna a hetünk

Viszonylag unalmas hetünk lesz, csak az MNB keddi kamatdöntése említésre méltó, bár a jegybanktól sem várunk igazán komoly lépést, legfeljebb a közlemény hangvételére lesz érdemes figyelni. Külföldön a hét végén érkező konjunktúraadatok hozhatnak kilengéseket a piacon.

A harmadik negyedéves GDP-növekedés első becslésének megjelenése után az MNB hétfő reggel publikálja a pénzügyi számlák friss adatait. Ebben a legnagyobb kérdés most is az lehet, hogy a GDP-arányos adósságráta csökkent-e tovább a 70 százalékos lélektani szint áttörése után. Közben az EKB hétfő délelőtt publikálja pénzügyi stabilitási jelentését.

Kedden jön a hét legfontosabb eseménye, az MNB kamatdöntése, a Monetáris Tanács szokás szerint kora délután teszi közzé döntését, majd egy órával később adják ki a közleményt. A kamatokon biztosan nem változtat a jegybank, a fő kérdés az lesz, hogy a közlemény hangvételén változtatnak-e, utalnak-e a későbbi lépésekre. Az elemzők belátható időn belül nem számítanak a monetáris kondíciók szigorítására, sőt sokak szerint további eszközvásárlással akár lazíthatnak is még.

A kínai jegybank szerda reggel tartja kamatdöntő ülését, ami azért lehet érdekes, mert Donald Trump amerikai elnök többször a jüan leértékelésével vádolta meg az ázsiai országot, így a kereskedelmi háború mellett a devizaháború réme is megjelent. Este az amerikai jegybank legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg, melyből a Fed további lépéseire lehet következtetni esetleg. Most úgy tűnik, hogy egy időre megállnak a kamatvágásokkal, erre utalt a múlt héten Jerome Powell elnök is.

A Pénzügyminisztérium csütörtök reggel teszi közzé az államháztartás októberi részletes beszámolóját. Délelőtt az OECD is publikálja friss előrejelzését a tagállamokról, ebben a magyar gazdaságra vonatkozóan is lesznek friss becslések. A nap második felében pedig az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg.

Péntek reggel a német GDP-növekedés részletes adata jelenik meg, emellett délelőtt az európai beszerzési menedzserindexekre, a nap második felében pedig az amerikai konjunktúraadatra lesz érdemes figyelni.

