Reagált a kormány a kórházbezárásokról szóló hírre

A kormány cáfolja, hogy kórházbezárásokra készülne, és nem is tárgyaltak ilyen dokumentumot.

A kormány előtt nincs olyan előterjesztés és nem is tárgyalt olyan dokumentumot, amely "kórházbezárásokról" szólt volna - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma hétfőn az MTI-vel.

A minisztérium arra reagálva küldte el közleményét, hogy a Népszava hétfőn azt írta, az aktív ellátás megszüntetését, valamint további intézmény-összevonást javasol tucatnyi helyen a kórházfenntartó az egészségügyi ellátórendszer átalakításához készült kormányzati munkaanyagban. Ezt cáfolva az Emmi azt írta: a kormány előtt ilyen előterjesztés nem járt, a kormány ilyen előterjesztést nem tárgyalt.

Rétvári Bence, az Emmi államtitkára pedig a Parlamentben azt mondta, hogy a kormány nem tárgyalt semmilyen kórházbezárásról szóló előterjesztést és nem is kérte, hogy készüljön ilyen. A kormány nem kórházbezárásokkal foglalkozik, (...) hanem kórházépítésekkel - tette hozzá. Arról is beszélt egy képviselői kérdésre, hogy javul a várható élettartam alakulása is.

Ezzel kapcsolatban éppen van két friss ábránk:

Az alábbi grafikon pedig azt mutatja, hogy amíg 1991 és 2018 között átlagosan évente több mint 0,2 évvel nőtt a várható élettartam, addig az elmúlt 5 évben kevesebb mint 0,1 évvel. Két olyan év is volt, amikor éves alapon csökkent a várható élettartam.

(Címlapkép: Shutterstock)