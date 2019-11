Váratlan fordulat Trumptól: erősen fontolgatom, hogy tanúskodjak

Donald Trump bejegyzése a tanúskodásról azért meglepő fejlemény, mert az elmúlt 3 évben, bármilyen vád érte, Trumpot , ő nem bocsátkozott nyilvános, meghallgatásokba. Most viszont, miután Nancy Pelosi a képviselőház elnöke felszólította arra, hogy legyen partner a vizsgálati folyamtban, az amerikai elnök az alábbit reagálta:

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!