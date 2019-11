A klímaváltozás 3%-kal csökkentheti a világgazdaság GDP-jét

A világgazdaság a klímaváltozás következtében 3%-kal teljesít gyengébben majd az elkövetkező 30 évben - írja friss tanulmányában az Economist Intelligence Unit. A károk legnagyobb elszenvedői a fejlődő országok lesznek, de az Egyesült Államok gazdaságát is érdemben fogja érinteni a helyzet.

Az Economist Intelligence Unit szerint a klímaváltozás gazdasági hatásait Afrika, Dél-Amerika és a Közel-Kelet fogja leginkább érezni. Ez azért van, mert ott magasabb az átlaghőmérséklet és kisebbek a gazdaságok, ezáltal jobban ki vannak téve a klímaváltozás hatásainak. A klímaváltozás az Egyesült Államokat is érinteni fogja. Az EIU kutatása szerint az amerikai gazdaság 2050-ig 1,1%-kal fog lassabban növekedni, azzal a növekedési pályával szemben, mintha nem lenne klímaváltozás.

A kutatás alátámasztja az amerikai Nemzeti Gazdaságkutató Iroda tanulmányát (National Bureau of Economic Research, NBER), amit augusztusban adott ki a kutatóintézet. Az ő eredményük szerint az elkövetkező 81 évben az amerikai gazdaság akár 10,5%-kal is alacsonyabb növekedési pályát futhat be az emelkedő hőmérséklet miatt.

Ennek ellenére az Egyesült Államok novemberben elkezdte a Párizsi klímaegyezményből való kilépési folyamatot. Az USA kormánya ezt azzal indokolta, hogy a klímaegyezmény egyenlőtlen gazdasági terhet ró ki rájuk.

Az IMF nemrég csökkentette a globális növekedési előrejelzését 3%-ra, ami a globális pénzügyi válság óta nem volt ilyen alacsony.Címlapkép: John Lamparski/Getty Images