Nem akármilyen magánklinikát adtak át Budapesten

Mintegy egymilliárd forint értékű kínai-magyar beruházás nyomán létrejött egészségközpontot avattak csütörtökön Budapesten, a Millennium Centerben.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az eseményen úgy fogalmazott, a fejlesztés szép példája annak, hogy milyen széles területre terjed ki a magyar-kínai együttműködés.

Most már nemcsak gyárakat vagy infrastruktúrát építenek kínai befektetők Magyarországon, hanem a nagyobb hozzáadott értékű fejlesztésekből is részt vállalnak - mondta. Ez azt is jelenti, hogy a világszínvonalú magyar orvosképzés hasznát sikerül így is kamatoztatni - fűzte hozzá Magyar Levente.

Liu Bo, Kína budapesti nagykövetségének gazdasági és kereskedelmi tanácsosa az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy Kelet-Közép-Európában Magyarország Kína legfőbb befektetési célpontja és harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere.

Ugyanakkor gyors ütemben fejlődik a kínai-magyar gyógyszer-kereskedelem is, ami 2018-ban tizenhétszeresen haladta meg a 2001-es mértéket; ez a Kína és Kelet-Közép-Európa közötti gyógyszer-kereskedelem 16 százalékát jelenti - közölte.

A Kína által meghirdetett "Egy övezet egy út" politika, illetve a magyar kormány keleti nyitás politikája keretében a kétoldalú egészségügyi együttműködés fényes jövő előtt áll - mondta a tanácsos.

Hu Hsziao-csiang, a beruházó New Horizon Group képviselője közölte, az "Egy övezet, egy út", illetve a magyar kormány keleti nyitás politikája nyomán 2016-ban döntöttek a fejlesztésről.

Az a céljuk, hogy Magyarország egyik legjobb magánklinikájává váljanak, és terveik között szerepel a nemzetközi terjeszkedés is

- mondta.

Pesti Imre, a beruházást koordináló Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy a magyar és a Magyarországon élő kínai betegeken túl Kínából is várják azokat, akik Európában akarják gyógykezeltetni magukat. Azokat is szeretnék Magyarországra csábítani, akik eddig például Svájcot részesítették előnyben - fűzte hozzá.

A Millennium Egészségközpont egynapos sebészeti, a többi közt száj- és gerincsebészeti, továbbá fogászati ellátást kínál világszínvonalú technológiával.

Címlapképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock