Rossz hír az autósoknak, kéthavi csúcsra szökött az olajár

Két napja még az olajárak esésének örülhettek az autósok, ma azonban már az üzemanyag drágulását előrevetítő folyamatok bontakoznak ki a piacon. A Brent jegyzési ára 64 dollárig ugrott fel, vagyis 2,5%-ot emelkedett. Az ok: a Reuters egy forrása szerint az OPEC és a vele kooperáló államok az olajkitermelés visszafogására vonatkozó megállapodásukat 2020 közepéig meghosszabbítják.

A kínálatszűkítő döntést a december 5-i ülésén Bécsben hozhatja meg az olajkartell. Oroszország szinte biztosan támogatni fogja a lépést, hiszen Vlagyimir Putyin elnök tegnap úgy nyilatkozott, hogy "közös cél" az olajpiac egyensúlyát fenntartani, és kijelentette, hogy folytatja az együttműködést a globális kínálatcsökkentés érdekében.

Az olajárak emelkedéséhez hozzájárult, hogy Iránban és Irakban is nőtt a politikai bizonytalanság az elmúlt napokban. A kereskedelmi háború friss hírét is szokás szerint a befolyásoló tényezők közé csapták az elemzők, most éppen Kína semmitmondóan bizakodó nyilatkozata húzhatta felfelé az árakat.

