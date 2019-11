Gazdaság 2019. november 22. 14:39 Kész lemondani Merkel kiszemelt utóda a CDU vezetéséről

A személyi viták lezárását és egységet sürgetett Annegret Kramp-Karrenbauer, a Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke pénteken Lipcsében, a párt kongresszusán, ahol kijelentette: a nyugalom helyreállítása érdekében akár távozni is hajlandó. Ez azért érdekes, mert az AKK-nak is becézett vezetőt tekintik sokan Angela Merkel potenciális utódának a kancellári poszton is.