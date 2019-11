Tényleg őrületes autóval rukkolt elő a Tesla - A Cybertruck nagyon fájhat a riválisoknak

Ma hajnalban a Tesla korábbi ígéretével összhangban bemutatta legújabb modelljét, a Cybertruckot, amely a pickup szegmensben versenyez majd. Az esemény abban az értelemben nem tartogatott nagy meglepetéseket, hogy Elon Musk gyakorlatilag leszállította azt a járművet, amelyet a korábbi híradásokban, elejtett félmondatokban ígért: egy meghökkentő külsejű, elképesztő műszaki paraméterekkel rendelkező szörnyeteget, amely komoly fejfájást okozhat majd a konkurenciának. A Tesla modell-offenzívája ugyanis egy olyan szegmensben folytatódhat, amely valóságos aranybányát jelentett számos autógyártónak az utóbbi években.

Elon Musk nem árult zsákbamacskát, a Tesla vezére rendkívüli, megosztó külsejű járművet ígért a világnak és ma hajnalban be is mutatta, pontosan mire gondolt ez alatt. A Los Angelesben debütált Cybertruck, amelyet az 1977-es James Bond filmben szereplő Lotus S1 Espirit ihletett, tényleg olyan, mintha egy sci-fi filmből került volna elő.

De nem csak a külső megjelenése rendkívüli az autónak, a Tesla számos meghökkentő megoldással készült, ilyen például a rendkívül ellenálló rozsdamentes acélból készült kasztni, amely nem csak időtálló lesz az ígéretek szerint, hanem az exrém hatásoknak is ellenáll majd. A járművet ráadásul olyan „páncélüveggel” szerelik majd, amely képes lesz hatalmas ütéseket is kibírni. Mindez természetesen a járműben utazó személyek biztonságát is növeli. A járművön helyett kapott egy 110/220 voltos konnektor, amely lehetővé teheti, jelentősen megkönnyítheti különböző elektromos berendezések szabadtéri használatát.

A Cybertruck platójának teherbírása megközelíti majd az 1600 kilogrammot és a korábbi ígéretekkel összhangban a terheléshez alkalmazkodó, állítható légrugózással gyártják majd. A felhasználás során hatalmas segítséget jelenthet az is, hogy a plató hátsó része képes lesz lenyílni és jelentős terhelést elbírni.

Érdemes néhány szót ejteni a jármű belső terének kialakításáról is, a Cybertruckban ugyanis hat kényelmes ülés kapott helyett és a hátsó üléssor alatt plusz tároló rekesz került kialakításra. A belső térről elmondható az első képek alapján, hogy a Teslától megszokott módon rendkívül letisztult a formavilág: nincsenek felesleges, kitüremkedő gombok, a műszerfal közepén viszont helyet kapott egy 17 colos érintőképernyő, ahonnan vezérelhetőek a jármű funkciói. A fülke tetején pedig egy hatalmas panorámaüveg kapott helyett. A Tesla által közzétett képen érdemes vetni egy pillantást a Cybertruck kormányára is, amelynek mérete, formája merőben új és vélhetően azt szimbolizálja, hogy a jövőben egyre kisebb szerephez jut majd.

Ugyanakkor mindezeknél sokkal fontosabb, hogy a Tesla Cybertruck alapára 39 900 dollár (durván 12 millió forint) lesz, amely tényleg igazi meglepetés és rendkívül fájdalmas hír a konkurenciának. A korábbi híradásokban Elon Musk ugyanis arról számolt be, hogy szeretné 50 ezer dollár alatt kínálni a saját pickupjukat, amely messze meghaladta volna a szegmensben piacvezető Ford F-150-es durván 30 ezer dolláros (durván 9 millió forint) indulóárát. Ezért a közel 40 ezer dollárért cserébe egy durván 400 kilométeres hatótávolsággal rendelkező, eleve Autopilot rendszerrel szerelt járművet kaphatnak a vásárlók, az alábbi műszaki paraméterekkel:

A Cybertruck csúcsváltozatának indulóára közel 70 ezer dollár (durván 21,1 millió forint) lesz az Egyesült Államokban, de ha valaki szeretné felvértezni „önvezető” képességgel a járművet, azért tovább 7 ezer dollárt (durván 2,1 millió forint) kell fizetnie. A 70 ezer dollárért cserébe a leendő tulajdonos egy egészen rendkívül pickupot kap cserébe, amelyet már három elektromotor hajt, több mint 800 kilométeres hatótávolsággal bír, 2,9 másodperc alatt gyorsul százra és vontatókapacitás meghaladja a 6 350 kilogrammot.

Természetesen, mint minden korábbi bemutatónál, a kiválasztottak már ki is próbálhatták a Tesla Cybertruckot. Az Electrek már közzé is tette bő 17 perces videóját az eseményről:

Már rendelhető a Cybertruck

A Tesla egyébként máris elérhetővé tette a Cybertruckot, így azok a vásárlók, akik kedvet kaptak a járműhöz, meg is kezdhetik a hosszú hónapokig tartó várakozást. Az alapváltozat gyártása a tervek szerint 2021 végén, míg a hárommotoros csúcsváltozat gyártása 2022 végén kezdődhet meg.

Fontos modellt mutatott be a Tesla

Érdemes kiemelni, hogy Elon Musk már a Cybertruck bemutatójának sem csinált akkora felhajtást, mint amekkorát a Model 3 esetében csinált. Nem jutott szinte minden napra egy kis információmorzsa, nem volt hosszú időn át fenntartva a feszült érdeklődés és nem kígyóztak az előrendelések miatt a sorok a Tesla szalonjai előtt.

Ennek ellenére kijelenthetjük: a Tesla jövője szempontjából egy nagyon fontos modell bemutatására került most sor, több okból is.