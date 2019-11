Donald Trump épp alapjaiban forgatja fel az egészségügyet

Egy újabb szektorra ijesztett rá Donald Trump. Az amerikai elnök a kirívóan magas amerikai egészségügyi költések lefaragásán dolgozik, legújabb javaslatában az egészségipartól még nagyobb transzparenciát vár el az árak tekintetében. A kórházak már néhány nap után jelezték: ha ezt meglépi a Fehér Ház, akkor perelni fognak. Aktuális látlelet arról, hogy a fejlett világban is küzdenek az ellátórendszer finanszírozásával.

Néhány nappal ezelőtt Donald Trump - egyes értékelések szerint - történelmi jelentőségű kezdeményezést jelentett be: azt akarja elérni, hogy a kórházak hozzák nyilvánosságra azokat a díjakat, amelyeket egyedileg tárgyalnak le a biztosítókkal. Abban hisz ugyanis, hogy az árak transzparenciája gátat szab az egészségügy drágulásának. Az amerikai elnök úgy vezette fel bejelentését, hogy "nem tudom, hogy ezekkel a kezdeményezésekkel szeretni fognak-e engem a kórházak". Nem kellett sokat várni, hogy bebizonyosodjon: nem kedvelik a legújabb húzását.

Alex Azar egészségügyi minisztere két javaslatot dolgozott ki az amerikai egészségügyi költségek elszállásának megfékezésére. Közismert tény ugyanis, hogy az USA költi messze a legtöbbet egészségügyre, miközben az eredmények alapján nincs az élen.

Forrás: OECD

Egyrészt a kormányzat arra törekszik, hogy 2021-től teljesen transzparens legyen a kórházi árképzés. Az új kezdeményezés (amit a piaci szereplők 60 napig véleményezhetnek) arra kényszerítené az egészségbiztosítókat, hogy bemutassák a kórházakkal és az orvosokkal kötött megállapodások egyedileg letárgyalt kedvezményeit is. Egy másik tervezett rendelet azt is kimondaná, hogy a biztosítóknak még a beavatkozás előtt tájékoztatniuk kell a betegeket arról, hogy a beavatkozás mekkora önköltséggel fog járni számukra.

Ezek olyan javaslatok, amelyek alapjaiban rázhatják fel az éves szinten 3500 milliárd dolláros egészségügyi szektort - értékeli az Economist.

A hetilap arra is emlékeztet, hogy korábban a kormány arra kötelezte a kórházakat, hogy tegyék közzé minden kiszámlázott szolgáltatás árát. Amikor januárban életbe lépett ez a szabály, az intézmények nyilvánosságra hozták az elméleti áraikat, több ezer eljárásra vonatkozóan, teljesen átláthatatlan orvosi szakzsargonban. "Elméletben átlátható, a gyakorlatban viszont nem használható" - értékelte a lapnak az akkori eredményeket George Nation, a Lehigh University szakértője.

Az új szabály viszont továbbmenne, részletesen közölniük kellene a kórházaknak, hogy pontosan miből adódik az az ár, mekkora a bruttó ár, mekkora belőle a fizetendő jutalék, stb. Azt is el kell magyarázniuk az új szabályozás értelmében érthető angol nyelven, hogy előre meghatározott 300 beavatkozásért (MRI, csípőprotézis) a beteg mennyit fog fizetni, mindenféle extrákkal és rejtett költségekkel. Azért nem mindegy a kórházi ár, mert 2017-ben az USA egészségügyi költségeinek csaknem egyharmadát teszi ki a kórházak finanszírozása, amely így nagyobb, mint a dohányiparnak fizetett összeg. Az Economist adatai szerint az Egyesült Államokban 6000 kórház működik, ezek közül 1300 privát és profitorientált vállalkozás. Közben a kórházi egészségügyi költések érzékelhetően emelkedtek, éves szinten 5 százalékkal.

Az elmúlt évek amerikai kórházpiaci folyamata a konszolidáció, melynek köszönhetően a nagyobb intézmények méretgazdaságosabban fognak tudni működni, és ezt fel is használják a biztosítókkal való tárgyalás során.

Az amerikai kórházszövetség adatai szerint a 2007-ben látott 4,4%-os profitmarzs 2017-re 6,4%-ra emelkedett.

Visszatérve a transzparenciával kapcsolatos törekvésekre: sokan úgy vélik, hogy ez önmagában nem elegendő eszköz az árak leszorítása érdekében. Gyakran ugyanis a betegek nem árérzékenyek, főleg, amikor sürgősségi beavatkozásról van szó és nincs ideje a betegnek körbenézni a piacon, vagy biztosítása van és eleve csak a töredékét fizeti a tényleges árnak az önrészéből.

Vannak azonban, akik optimistán állnak a változásokhoz. Marty Makary, a Johns Hopkins University szakértője az Economistnak úgy vélekedett, hogy az a néhány tudatos vásárló elég lesz ahhoz, hogy nagy változásokat indítsanak el, miután az árak nyilvánosak lesznek. Larry Levitt, a Kaiser Family Foundation alelnöke a VOX-nak arról beszélt ennek kapcsán, hogy az applikáció-fejlesztők meg fognak őrülni, hogy új bevásárlóeszközt adjanak a betegek kezébe, ami alapján a felhasználók megkereshetik a legjobb árakat, csomagokat. Szerinte nem kizárt, hogy a magas árakat alkalmazó intézmények a nyilvánosság miatt csökkenteni fogják az áraikat.

Felmerül viszont az a kérdés is, hogy az eddig alacsonyabb árak mellett működő intézmények emelni fogják-e a tarifájukat, mivel látni fogják, hogy mások mennyit keresnek más városokban. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság éppen erre a negatív következményre mutatott rá, de közben a kórházak is ezt hangoztatják. És emellett nem nézik némán a terveket. Egyes kórházláncokat üzemeltető cégek és lobbiszervezetek már most kilátásba helyezték a pereskedést.

A kórházak azzal érvelnek ugyanis, hogy a Trump-adminisztrációnak nincs joga ennyire belelátni az üzletükbe. Tom Nickels, az amerikai kórházszövetség alelnöke az Axios-nak három tényezőt sorolt fel, amelyre alapozhatják keresetüket: a kormánynak nincs joga ilyen mértékű ártranszparenciát elvárni, a szabály sérti az alkotmányos jogokat és ezek az információk üzleti titkot képeznek. A vezető arról is beszélt, hogy a pert néhány héten belül be is nyújthatják.

Az egészségügyi miniszter erre úgy reagált, hogy szomorúan veszi tudomásul, hogy a kórházak a gyógyszergyártók nagy könyvéből játszanak, amikor a transzparenciát ellenzik.

Alex Azar arról is beszélt, hogy a betegek jelenleg egy szürke, átláthatatlan rendszerben élnek, ugyanis kevés hozzáféréssel rendelkeznek azokhoz az információkhoz, amelyek alapján eldönthetnék, mire van szükségük a gyógyulásukhoz.

Mi a visszatartó erő?

Azt is érdemes kiemelni, hogy a transzparencia elmaradása esetén az intézménynek napi 300 dollárt kell fizetnie, ezért elképzelhető, hogy sok intézmény inkább bevállalja a büntetést és változatlanul folytatja működését.

Marty Makary azt is felvetette, hogy miért ne működhetne a szigorú átláthatósági szabály az egészségügy egyik területén, ha a másik végén már 1985 óta működik. A temetkezési vállalkozásoktól ugyanis megkövetelik a részletes árinformációk közzétételét. "Ami jót tesz a halottaknak, az biztos előnyös az élők számára is" - vonja le a következtetést az Economist.

Címlapkép forrása: Olivier Douliery-Pool/Getty Images