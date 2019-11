Teljesen lefulladhat a magyar gazdaság?

A jelenlegi gyors GDP-növekedés erőteljes lassulására számítanak a Magyar Tudományos Akadémia közgazdászai, elsősorban a munkaerőhiány miatt. Ezt a nézetet azonban nem minden szakértő osztja.

"A GDP növekedésének erős lassulása várható, a mostani 5% feletti értékekről 1% közelébe. A pesszimista forgatókönyv 2023-ra 0%-os, míg az optimista 2%-os éves növekedési rátát jelez előre. A lassulás fő oka az, hogy a rendelkezésre álló munkaerő gyors növekedése megáll, majd visszafordul. Ezt az általunk feltételezett gyorsabb termelékenység növekedés sem tudja ellensúlyozni" – állapítja meg a Költségvetési Tanács (KT) számára készített tanulmányában a Magyar Tudományos Akadémia KRTK Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársai.

A magyar gazdaság növekedésének vizsgálatához fontos figyelembe venni a termelés duális jellegét: egyrészt létezik egy dinamikus, jelentős részben külföldi tulajdonban lévő szektor, amelyben fontos szerepe van az export tevékenységnek. Másrészt a foglalkoztatottak többsége egy kevésbé termelékeny, döntően hazai piacra termelő, kis és középvállalatokból álló szektorban dolgozik. A közelmúltban egyre inkább jelentkező munkaerőhiány sem azonos mértékben érinti a két szektort.

Amíg nem szembesülnek munkaerőhiánnyal, addig a vállalatok nem feltétlenül vannak rákényszerítve a hatékonyság növelésére. Mivel a munkaerő tartalékok kimerülőben vannak, ezért a munkatermelékenység növekedésének gyorsulását vetítik előre. Azt feltételezik, hogy az elmúlt évek átlagához képest az export szektorban 3%-os, a hazai szektorban pedig 1%-os éves termelékenység-növekedés várható. (Az utóbbi esetben ennek jelei 2015-től már mutatkoznak.)

Az előrejelzés szerint a GDP növekedésének erős lassulása várható, a mostani 5% feletti értékekről 1% közelébe – írják a tanulmány szerzői. A pesszimista forgatókönyv 2023-ra 0%-os, míg az optimista 2%-os éves növekedési rátát jelez előre.

A lassulás fő oka az, hogy a rendelkezésre álló munkaerő gyors növekedése megáll, majd visszafordul. Ezt a feltételezett gyorsabb termelékenység növekedés sem tudja ellensúlyozni.

Ahhoz, hogy a mostani dinamikus gazdasági növekedés fennmaradjon, vagy munkaerő bővülés, vagy sokkal erőteljesebb beruházási aktivitás, vagy pedig lényegesen magasabb teljes tényezőtermelékenység (TFP) növekedés szükséges.

Az első lehetőséghez vagy a külföldre vándorolt magyarok hazacsábítására, vagy pedig külföldi vendégmunkásokra van szükség. A beruházási ráta már most sem alacsony, ennek lényeges további emelkedése valószínűtlen. Mint a hosszú távú növekedés fő forrásának, a TFP növekedési ütemének gyorsulása rendkívül kívánatos lenne. Ehhez azonban mind a hazai kis- és középvállalati szektorban, mind az állami szférábanalapvető strukturális átalakulásra lenne szükség - írták a tanulmány szerzői.

Fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb előrejelzés szerint a magyar gazdaság jövőre 3%-os növekedést mutatja az idei 5%-hoz közeli bővülés után (a magyar kormány ennél is optimistább, 4%-os növekedést vár). A legtöbb banki elemző úgy véli, hogy 2021-ben is 3% közelében alakulhat a magyar gazdaság növekedése, és ha különösebb (külső) sokk nem érkezik, akkor e szint körül alakulhat a GDP-növekedés középtávon is. Ennek fő oka, hogy a világgazdasági válság után 0 és 1% közé lassuló potenciális GDP-növekedésünk mostanra 2,5-3% közé került.

(Népszava, Költségvetési Tanács)

Címlapkép: Getty Images