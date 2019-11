Elemző: lassú, fokozatos gyengülés várhat a forintra

Az idei, közel 5%-os GDP-növekedés után jövőre 3% közelébe lassulhat a magyar növekedés a CIB Bank szerint. Az európai trendekhez képest ez erős növekedésnek számít majd. A bank szakértői arra számítanak, hogy az MNB lazán tarthatja a monetáris kondíciókat jövőre, habár erősödő felfelé mutató inflációs kockázatokat látnak. A laza monetáris politika miatt a forint lassú leértékelődése folytatódhat.

Idén a magyar gazdaság az optimista várakozásokat is túlszárnyalta, de most már a konjunktúraciklus tetején vagyunk – mondta Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. A belső motorok erősek, és ahhoz képest, hogy a német gazdaság a technikai recesszió szélén toporog, a magyar ipar ellenállónak bizonyult. Jövőre már lassulhat a GDP-növekedés, mert azok a motorok, amelyek eddig húztak, már nem lesznek annyira erősek. A CIB Bank szerint 3% közelébe lassulhat a GDP-növekedés jövőre 2020-ban, kissé e szint felett lehet a növekedésünk, ami kiemelkedőnek számíthat.

Trippon Mariann szerint a magyar ipar nem fogja tudni függetleníteni magát az európai trendektől jövőre. Az építőipar növekedése is lelassulhat, most a lakásépítések és az EU-források lehívása is csúcsra van járatva, azonban a lakóingatlan-piacon (új intézkedések nélkül) nincsenek jelentős új vagy induló projektek, miközben az uniós források beruházásai is lassan visszaesnek. Ezzel párhuzamosan a beruházások esetében sem tartható a két számjegyű növekedési dinamika, habár a fogyasztás stabil marad, de ott is látszik néni lassulás.

A 3%-os növekedés közel lehet a magyar gazdaság potenciális növekedéséhez. Különböző gazdaságpolitikai intézkedésekkel feljebb lehet tornászni ezt a növekedést, de hosszú távon a magyar gazdaság nem tud 4-5%-kal nőni – fejtette ki Trippon Mariann. Látszik, hogy romlik a külkereskedelmi mérlegünk és már keresletoldali inflációs nyomás is érzékelhető.

Az MNB számára azonban még nem aggasztóak az inflációs folyamatok. A CIB elemzője szerint láthatóak felfelé mutató inflációs kockázatok, de az MNB előrejelzése és a piaci konszenzus szerint a fontos inflációs mutatók nem lépik át a toleranciasáv tetejét, a 4%-os szintet. Trippon kiemelte, az MNB szerint lefelé, szerinte felfelé nagyobbak az inflációs kockázatok. Összességében az MNB nem kényszerül monetáris politikai irányváltásra jövőre.

A rendkívül laza monetáris politika és negatív reálkamat miatt esett történelmi mélypontra a forint az elmúlt időszakban, a piaci szereplők az MNB kommunikációja alapján azt gondolják, hogy a jegybank nem aggódik a gyenge forint miatt. Trippon rámutatott, a forint a régiós devizák között is alulteljesítőnek számít idén.

A CIB 2020-ban 330 forintos euróval számol, de ennél inkább feljebb lehet az árfolyam. Ameddig szépen lassan gyengül a forint, addig az MNB-nek ez nem fáj, különösen ha az infláció nem kerül cél fölé – fejtette ki Trippon. A vállalatok idén már nem biztonsági játékot játszanak, és nem konzervatívan terveznek a forint esetében, mint tavaly, vagyis aki 325 körüli euró/forint árfolyamot írt be 2019-re az üzleti tervbe, az az idei meglepetés miatt könnyen 340-350-nel számolhat jövőre, aminek inflációs hatása is lehet. A CIB Bank arra számít, hogy lassú, fokozatos leértékelődésre lehet számítani a forint esetében a következő időszakban.