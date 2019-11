Az autóipar kétségbeesetten figyelmeztet a katasztrófára: romba dől Európa egyik legerősebb országának autógyártása

Az utóbbi időben számos figyelmeztetés érkezett iparági szereplőktől arra vonatkozóan, hogy a megállapodás nélküli Brexit valóságos katasztrófát jelentene az európai autógyártás számára. Ezúttal a brit autógyártók- és kereskedők szövetsége (SMMT) kongatja a vészharangot és igyekszik felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy megállapodás nélkül drámaian zsugorodhat a brit autógyártás néhány éven belül.

Márciusban részletes elemzésünkben írtunk arról, hogy a britek fejest ugrottak az ismeretlenbe 2016. június 23-án, amikor a Nagy-Britannia EU-tagságáról szóló népszavazás a kilépést támogató tábor győzelmével zárult. A döntés azonnal hatalmas bizonytalanságot eredményezett a nagyvállalatok és a gazdasági döntéshozók körében és bátran kijelenthetjük, az elmúlt évek végeláthatatlan tárgyalási sorozatai ellenére sem tisztult a kép. Nincs olyan ember ma, aki képes lenne megmondani, hogy a britek mikor és milyen feltételekkel hajthatják végre a kilépést, ha egyáltalán sor kerül rá valaha. A bel- és külpolitikai csatározások, az egyéni érdekek egymásnak feszülése komoly károkat okozhatnak a szigetország gazdaságának, de van egy terület, ahol a puszta bizonytalanság is elég volt a katasztrófához: a legendás brit autógyártás gyakorlatilag összeomlik a Brexit súlya alatt.

Utóbbi állításunkat újabb katasztrofális várakozás erősíti meg, a brit autógyártók- és kereskedők szövetsége (SMMT) ugyanis azt közölte az Automotive News Europe beszámolója szerint, hogy

Megállapodás nélküli Brexit esetén harmadával zsugorodna a brit autógyártás 2024-ig, amely a gyakorlatban azt jelentené, hogy csupán 1 millió autó készülne a szigetországban.

A szövetség az általa felvázolt drámai visszaesést két dologgal magyarázta: (1) a személyautók várható drágulása keresletcsökkenéshez vezethet, amelyre reagálva a gyártók sokkal kevesebb autót állíthatnak elő a szigetországban. (2) A gyártók elkezdik majd átszervezni az egyes modelljeik termelését olyan országokba, ahol versenyképesebben tudnak gyártani. Az SMMT egyben közölte azt is, hogy a következő brit kormánynak kötelessége olyan megállapodást kötnie, amely biztosítja az iparág versenyképességét azt követően is, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Éppen ezért követelik az áruk határokon történő szabad áramlásának biztosítását, a különböző szabályozások összehangolását és a vámmentes kereskedelem fenntartását.

Látni kell, hogy a megállapodás nélküli kilépés igazi katasztrófát jelentene az autógyártók számára: Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti kereskedelmet ugyanis automatikusan a Világkereskedelmi Szervezet szabályai határoznák meg. A WTO általános szabályzata alapján az EU - ha nem születik kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás Londonnal - a brit EU-tagság megszűnése után külső országként kezelné Nagy-Britanniát, és ebben az esetben a járműalkatrészekre 4,5 százalékos, a Nagy-Britanniából érkező autóimportra 10 százalékos vámot vetne ki.

Az SMMT számításai szerint, amennyiben a legrosszabb forgatókönyv válik valóra, az autógyártáshoz szükséges alkatrészek importja és az EU-ba exportált járművek együttesen mintegy 3,2 milliárd fonttal (durván 1 257 milliárd forint) növelnék a gyártási költségeket éves szinten az iparágban.

A kétoldalú megállapodás elmaradása és a WTO-szabályrendszer alapján folytatódó kereskedelem valószínűsíthető súlyos veszteségeire egyébként a brit járműipar számos vállalata és képviseleti szervezete mellett a londoni parlament szakbizottsága is felhívta már a kormány figyelmét. Az alsóház üzleti, energiaügyi és iparstratégiai bizottságának (BEIS) 2018-ban összeállított 36 oldalas tanulmánya szerint e Brexit-forgatókönyv esetén 19 százalékkal csökkenne az EU-piacra irányuló éves brit autóexport. A bizottság által idézett, különböző módszerekkel elvégzett iparági számítások szerint a vámakadályok megjelenésével a brit autóipar 4,5 milliárd és 7,9 milliárd font (durván 1768-3104 milliárd forint) közötti éves exportbevételtől esne el.

Johnson gyorsan pontot tenne az ügy végére

Az autóipar számára Boris Johnson brit miniszterelnök szavai adhatnak ideig-óráig reményt, aki szerint még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás, ha a kormányzó Konzervatív Párt megnyeri a december 12-ére kiírt előre hozott választást.

A Konzervatív Párt hivatalosan vasárnap délután mutatta be választási programját, de szombat éjjel közzétett nyilatkozatában Johnson néhány részletet már ismertetett a dokumentumból. A brit kormányfő ekkor közölte: a konzervatívok választási programja a Brexit végrehajtása, véget vetve a bizonytalanságnak és lehetővé téve az e bizonytalanság miatt visszafogott beruházások megvalósítását a brit gazdaságban.

Johnson hozzátette azt is, ha a konzervatívok a decemberi választáson többségbe kerülnének, az azt jelentené, hogy a brexit-folyamat január végéig, vagyis a brexit jelenleg érvényes határidejéig lezajlana.

A gyors megállapodásra hatalmas szükség lenne, ugyanis a nagyfokú bizonytalanság meghatározó szerepet játszik abban az európai dízeleladások visszaesése és a globális autópiac lassulása mellett, hogy hónapról-hónapra csökken a legyártott autók száma az Egyesült Királyságban. A legfrissebb statisztikák szerint szeptemberben 122 256 autó készült a szigetországban, amely 3,8 százalékos visszaesést jelent 2018 azonos időszakához képest. Még komorabb a kép, hogyha az év első kilenc hónapjának teljesítményét vizsgáljuk: ezek szerint szeptember végéig kicsivel több, mint 989 ezer autó került legyártásra, amely közel 16 százalékos visszaesést jelent 2018 azonos időszakához képest.

Kongatják a vészharangot

A helyzet komolyságát az is jól mutatja, hogy nemrég az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) és az Európai Autóipari Beszállítók Egyesülete (CLEPA), valamint további 21 autóipari szervezet együttes erővel figyelmeztette a döntéshozókat, hogy a megállapodás nélküli Brexit sokmilliárd eurós veszteséget eredményez majd az iparágnak.

Nem véletlen, hogy az autógyártóknak a legnagyobb fejfájást a megállapodás nélküli Brexit rémképe okozta és okozza a mai napig. Ahogy fentebb már említettük, egészen mostanáig nem lehet biztosat tudni arról, hogy milyen körülmények között hagyhatják el a britek az Európai Uniót. Az idő előrehaladtával pedig megnőtt a megállapodás nélküli Brexitnek a valószínűsége, amelyet korábban szinte teljesen elképzelhetetlennek tartott mindenki.

Azzal, hogy a megállapodás nélküli Brexit miért jelentene valóságos katasztrófát a brit autógyártás számára, alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen:

Egyáltalán nem mindegy az EU számára sem, hogy mi lesz a brit autógyártással

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy nagyon fontos az Egyesült Királyság autópiaca, valamint autógyártása az Európai Uniónak és fordítva. A szigetországban bár közel 7 százalékkal, 2,36 millió darabra csökkent az új autók eladása tavaly, így is az EU második legnagyobb autópiaca tudott maradni. Az értékesített közel 2,4 millió darab új autóból mintegy 1,8 millió darab érkezett az Európai Unióból, amely az Egyesült Királyság teljes autóimportjának 85 százalékát adta 2018-ban. A britek pedig több mint 671 ezer olyan autót gyártottak, amely az Európai Unióban találtak gazdára, ez a darabszám az EU járműimportjának 20 százalékát tette ki.

Hasonlóan nagy volumenekben folyt az autóalkatrészek kereskedelme is a két fél között: az Egyesült Király által importált autóalkatrészek mintegy 80 százaléka származott az EU-ból, míg az Európai Unió autóalkatrész importjának 18 százaléka érkezett a szigetországból. Mindehhez fontos még azt is hozzátenni, hogy az Egyesült Királyságban a különböző gyártók mintegy 30 darab motor- és autógyárat üzemeltetnek, illetve komoly beszállítói hálózat is kiépült az országban. Így a brit járműipar durván 856 ezer embernek adott munkát tavaly, amelynek legalább 10 százalékát az EU más országaiból származó munkavállalók tették ki a becslések szerint.

