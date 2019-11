Egymillió magyart ölt meg a káros szenvedély, amely újra fertőz

Az úgynevezett hevített dohánytermékek is tartalmazzák azokat a káros anyagokat, amelyeket a normál cigaretta, csak más arányban - figyelmeztettek az M1 szerda reggeli műsorában szakemberek, akik szerint külön drámai, hogy az új termékek nagyon gyorsan terjednek a fiatalok körében.

Az új típusú dohánytermékek használatakor olyan anyagok is bekerülnek a tüdőbe, amelyek az egészségre károsak és ilyen értelemben véve rákot és egyéb légúti megbetegedéseket is okozó kémiai anyagok - fejtette ki kérdésre válaszolva Kovács Gábor, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tüdőgyógyászat Tagozatának vezetője. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hevített dohánytermékek esetében a kátránnyal is számolni kell, ami azt jelenti, hogy dohány van az eszközben, csak más fokra hevül fel és nem ég el, füsttel járva. A dohány felhevülve párolog, a dohányos a párát szívja be, a párában pedig ugyanúgy megvannak azok a kémiai anyagok, csak más arányban, mint a hagyományos cigaretták esetében - tette hozzá a műsorban.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az egészségre káros anyagok benne vannak a hevített dohánytermékekben is

- húzta alá.

Joó Tamás egészségügyi közgazdász a műsorban azt hangoztatta, hogy 1990 óta csak Magyarországon 1 millió ember életét követelte ez a káros szenvedély. Emlékeztetett: a dohányipar folyamatosan innovál, a hagyományos cigaretták után jöttek az e-cigaretták, majd most legutóbb a hevített dohánytermékek. Azt is kiemelte, hogy általános trend a fejlett világban és így Magyarországon is, hogy a hagyományos dohányzás folyamatosan csökken.

Tragikus tény azonban, hogy a fiatalok körében rendkívül nagy mértékben emelkedik a dohányzás Magyarországon is, pont egy olyan országban, ahol nagyon aktívak a gyermekvédelmi- és családvédelmi törekvések

- figyelmeztetett. Megjegyezte: 2014-ben a fiatalok körében 25% volt a dohányzók aránya, 2017-ben már 39%-uk dohányzott, ők a 25 év alattiak. Azért beszélünk most a fiatalokról, mert ők a dohányipar elsődleges célpontjai. "Kimutatások vannak arra, hogy a mai dohányosok 90%-a 25 év alatt gyújtott rá, ezért mondjuk azt, hogy mindegy milyen dohánytermékről beszélünk, mindig a fiatalok lesznek az ipar célpontjai" - magyarázta.

"Látunk egy nagyon kedvezőtlen tendenciát Magyarországon, hogy az új típusú termékek, az e-cigaretta és a hevített dohánytermék, nagyon gyors tempóban terjednek a fiatalok körében" - magyarázta a szakember.

Kovács Gábor arról is beszélt: mivel a hevített dohánytermék is dohánytermék, ezért csak a dohányboltokon keresztül lehetne hozzájutni. "Ami viszont fontos lenne: az adótartalom tekintetében is ugyanolyan szabályok érvényesüljenek, mint a hagyományos cigaretta esetében. Az adótartalom nyomán ezeknek az ára is megfelelő mértékben emelkedjen" - fogalmazta meg a célt a szakember.

Kiemelte azt is, hogy "mivel ezek a termékek nem járnak füsttel, ezért ki lehet kerülni a dohányzás tilalmára vonatkozó szabályokat, például zárt helyeken is használják ezeket az eszközöket". "De itt is megjelenik a passzív dohányzás, ugyanis aki beszívja ennek a páráját, az ki is fújja, és a passzív dohányzókat ezért védeni kell a szabályokkal ebben az esetben is" - hangoztatta.

Arra is felhívta a figyelmet Kovács Gábor, hogy nem igaz az, hogy segítenek ezek a termékek a leszokásban, hiszen ezek is tartalmaznak nikotint.

Joó Tamás ezzel kapcsolatban arra mutatott rá, hogy a dohányipar mindig is azt sugallja, hogy az új termékek a hagyományos cigaretták egészségesebb alternatívái, amelyek ráadásul a leszokást is segíthetik. "Mi azt mondjuk a szakma nevében, hogy a hevített dohánytermékek a dohányosok körében az addikció fenntartásának az eszközei, a fiatalok körében pedig a rászokásnak az eszközei" - fejtette ki.

"Elképesztő mértékben folyik ennek a termékkörnek a reklámozása" - reagált arra a felvetésre, hogy ezek a termékek meglehetősen trendinek tűnnek. Megjegyezte: óriási igény volt arra, hogy megfelelő és hiteles információ jusson el a lakosság irányába.

Fontos, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hevített dohánytermékek is a dohánytermékekkel azonos hatásokkal bírhatnak és felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy itt bizony van teendő a szabályozás terén

- húzta alá.

