Az autóipar legendás professzora már látja, milyen autók uralják majd Németország útjait

Németországban 2025-re az eladott új autók több mint a fele városi terepjáró (SUV) lehet, ha marad ebben a járműszegmensben az elmúlt 10 évben tapasztalt növekedés.

A Duisburg-Essen Egyetem autóipari kutatóintézete, a CAR-Institut tanulmánya szerint Németországban az októberben eladott új autók 34,7 százaléka SUV volt. Kiemelték azt is, hogy Németországban a városi terepjárók eladása évi átlagban 11 százalékkal bővült 2010 óta.

Az egyetem számításai szerint, ha a szegmens népszerűsége töretlen marad és az elmúlt 10 évben tapasztalt növekedés folytatódik, akkor Németországban az eladott új autók több mint a fele városi terepjáró (SUV) lehet 2025-re.

Ferdinand Dudenhöffer, a CAR-Institut igazgatója szerint a SUV-ok eladásának növekedése fékezi azt a kormányzati tervet, hogy gyors ütemben bővüljön az elektromos autók értékesítése. Részben ennek következményeként a német kormány 2020-ról 2022-re tolta ki azt a célját, hogy 1 millióra emelkedjen az elektromos autók száma az országban.

Megállíthatatlan az SUV-k térnyerése

A fenti hírrel kapcsolatban érdemes az alábbi ábrát is megnézni, ez ugyanis megmutatja, hogy az egyes szegmensek mekkora részét adták az Európai Unióban értékesített új autóknak. Látható, hogy az SUV szegmens térnyerése megállíthatatlan az EU-ban is, az összes eladásnak már több mint a harmadát adta 2018-ban. Érdekességképpen elmondható az is, hogy a nemzetközi trendeknek megfelelően nálunk is az SUV a legnépszerűbb szegmens, több mint minden harmadik autó (37%) SUV volt az eladót új autók között 2019 első tíz hónapjában.

Címlapkép forrása: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images