Hasítanak a magánberuházások - megjöttek a friss adatok

A harmadik negyedévben a beruházások volumene 14,8%-kal volt magasabb az egy ével korábbinál - jelentette a KSH. A növekedési ütem alacsonyabb, mint az előző negyedévekben megszokott 20% körüli dinamika, de így is magasnak mondható. Ráadásul a csökkenés elsősorban annak tudható be, hogy a költségvetési körben a tavalyi nagyon magas bázis miatt estek az indexek. Eközben a magánberuházások továbra is erősen teljesítenek.