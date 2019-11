Új termékekkel hódítja meg a világot a hazai egészségipari cég

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Skizofrén az a helyzet, hogy a világszínvonalú készülékeket gyártó hazai egészségipari gyártók itthon kevesebb mint 20 százaléknyi részesedést érnek el - vélekedett a Portfolio-nak adott interjújában Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika tulajdonosa. A cég egyébként már 100 országban értékesíti termékeit és már Afikában tervezi megalapozni a jövőjét, valamint Indiában építi fel piacát. Arra is figyelmeztet azonban, hogy a további sikerekhez az kell, hogy a hazai tendereken a magyar cégek azonos feltételekkel tudjanak pályázni, mint a nagy külföldi konszernekből álló beszállítók. A társaság ügyvezetőjétől azt is megtudtuk, hogy milyen új készülékek értékesítését indítják el a közeljövőben és az egyelőre kísérleti fázisban lévő ígéretes fejlesztésről is beszélt.