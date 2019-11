Már 360 ezer forintot keresnek a magyarok

In English

Szeptemberben is kitartott a keresetek dinamikus növekedése a KSH friss adatai alapján. A keresetek gyors emelkedését a munkaerőhiány és a legkisebb bérek emelése is segíti. Az alacsony szintre csökkenő infláció szintén támogatta a reálbérek gyors növekedését.

Szeptemberben 11,8%-kal voltak magasabbak a bruttó keresetek Magyarországon, mint egy évvel korábban, ilyen kedvező adatot pedig utoljára az év elején láthattunk, ami azt jelzi, hogy továbbra is igen erős a bérdinamika. Szeptemberben 361 ezer volt a bruttó kereset, míg a nettó 240 ezer forinton alakult. A keresetek gyors növekedését továbbra is támogatja a jelentős munkaerőhiány, valamint az, hogy a legkisebb béreket (minimálbér és garantált bérminimum) idén is értemben, 8%-kal növelte a kormányzat.

A vállalati szférában és a költségvetési szektorban egyaránt kitartott a gyors béremelkedés: a vállalatoknál 11,6%-os, az állami szférában 11,8%-os növekedést mért a KSH.

Szeptemberben az alacsony szintre csökkent infláció is segített: a reálkeresetek 8,7%-kal emelkedtek a hónapban, miután 3% alá süllyedt a pénzromlás üteme. A reálkereseteket az év során némileg erodálta, hogy az infláció többször megközelítette a 4%-ot, innen azonban lefelé indult az árindex, ami újra támogatta a keresetek vásárlóerejének nagyobb ütemű növekedését.

Az idei első három negyedévben:

A bruttó kereset – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 359 900, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 369 900 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 239 300, a kedvezményeket is figyelembe véve 246 700 forint volt.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyformán 10,8, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset pedig 10,9%-kal nőtt.

A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb (657 100 forint), és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén volt a legalacsonyabb (236 500 forint).

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 393 600, míg a nők esetében 327 700 forintot ért el, ez a férfiaknál 11,5, a nőknél 10%-os növekedést jelent egy év alatt.

A bruttó átlagkereset a 25 év alattiak körében 277 400, a 25–54 évesek esetében 375 200, míg az 54 év felettieknél 354 200 forint volt. Az átlagkereset növekedése az egyes korcsoportokban rendre 16,6, 11,1, illetve 10,6% volt az előző év azonos időszakához képest.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 337 200 forintra becsülhető, amely 10,6%-kal nőtt az utóbbi egy évben.

A reálkereset 7,3%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 3,3%-os növekedése mellett.

Címlapkép: Getty Images