Már Magyarországon is kapható világ legjobbjának tartott kamera

Több millió forintos áruk ellenére Magyarországon is egyre nagyobb piaca van a csúcskategóriás kameráknak. A kis szenzoros fotográfia mellett a középformátum is keresi az új utakat, a világ egyik csúcsgyártójának számító dán Phase One cég pedig azoknak alkotott egy teljesen új kamerarendszert, akiknek számít a könnyű hordozhatóság és a jelenleg elérhető legjobb képminőség, az olyan extrákról nem is beszélve, mint az eltolható hátfal, a különlegesen magas minőségű Rodenstock objektívek, vagy a IQ4 Infinity platformba integrált különleges szolgáltatások. De mi kerül egy ilyen kamerán 14 millió forintba?

A Phase One XT-t leginkább a tájfotográfusok számára fejlesztették ki, amennyiben hajlandóak megbarátkozni az árával, amiből már egy jól felszerelt BMW-t is vehetünk magunknak. A nagyjából 14 millió forintos árazás indokolt: a géppel egy profi stúdiófelszerelést kapunk, ami egy hátizsákban is kényelmesen elfér. Moduláris kialakítás, könnyű súly, hordozhatóság, fantasztikus részletgazdagság – ezek jellemzik a Phase One legújabb fényképezőjét.

A hazai forgalmazó Tripont fotótechnikai szaküzlet októberben a MOME új campusán mutatta be az új Phase One-t a sajtó, a fotós szakma számára, és természetesen a MOME diákjai is kipróbálhatták az XT rendszert. Peti Balázs cégvezető elmondta, hogy a szaküzlet nem csak a profi fotósok és az intézmények számára ajánlja a Phase One rendszereket, hanem díjmentes lehetőséget biztosít a felsőoktatásban tanuló média-, fotó- vagy művészeti szakos hallgatóknak, hogy ezekkel a speciális eszközökkel valósítsák meg fotós projektjeiket.

A bevezető után Bedő Dániel, a Tripont szakértője mutatta be az új XT kamerát, kiemelve a legfontosabb tulajdonságokat. A legfontosabbak közé tartozik a könnyű hordozhatóság, a vízszintesen és függőlegesen eltolható hátfal, a Rodenstock objektívszet, a moduláris felépítés és a Phase One hátfalakba integrált szolgáltatások. A dán anyacég munkatársa, Simon Walles előadásában személyes tapasztalatairól számolt be, amelyeket az új XT-rendszerrel szerzett és kiemelte a hátfalak új szolgáltatását, amellyel több rövidebből egy extra hosszú expozíciós idő állítható elő a képek átlagolásával. Így drámaian csökkenthető a képzaj, úgy hogy ez közben egyáltalán nincs hatással az apró képrészletekre.

A bemutatók után nem csak az új XT, hanem a tükrös XF és a digitalizálásra, reprodukciókészítésre és filmszkennelésre fejlesztett iXG rendszert is ki lehetett próbálni. Ez utóbbira a MOME fotóstúdiójában volt lehetőség, ahol a Phase One professzionális átvilágító asztala fölé a cég programozható repróállványára egy iXG kamerát rögzítettek. Az egymáshoz és a speciális hátfalhoz precízen kapcsolódó élességállító, kihuzatnövelő és objektív elemekből többféle leképzésnek megfelelő rendszert lehetett felépíteni, ami így rugalmasan illeszthető az elsősorban az intézményi felhasználóknál előforduló digitalizálási feladatokhoz. A rendszerrel nem csak különböző formátumú filmekről (és például dagerrotípiákról) hanem reflektív anyagokról is lehetett reprodukciót készíteni.

Kinek éri meg a Phase One 14 milliós moduláris rendszere?

A felszerelést főként utazó fotósok, illetve tájfotósok fogják tudni hasznosítani, könnyű súlya miatt. A frame averaging eljárásnak köszönhetően a képek zajmentesek lesznek, a hátfalban pedig olyan további lehetőségek találhatóak, mint a fókusz- és HDR-követés, vagy a 15-16K felbontású timelapse videókészítés. A Phase One gépeket sokan a világ jelenleg elérhető legjobb kamerájának tartják, a kisszenzoros gépekhez képest a csaknem 10 millió forintos árkülönbségért cserébe a vásárlók egy időtálló, akár 10 éven át kiváló minőséget produkáló eszközt kapnak. A gyártó 5 éves garanciát vállal a gépre, a javítási folyamat keretében pedig új cseregépet kapunk a márkaboltoktól 24 órán belül, a legközelebbi Phase One üzletben, a világ bármely pontján.

A Tripont fotótechnikai szaküzlet a Portfolio Csoport szakmai partnere.