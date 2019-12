Mindenki lassulást vár – Az év végén is ránk cáfol a magyar gazdaság?

Az októberi ipari és kiskereskedelmi adatokkal, valamint a novemberi feldolgozóipari beszerzési menedzserindexszel kezdődik a negyedik negyedéves adatok sora a héten. Így szép lassan összeállhat a kép, mennyire lassulhat a magyar gazdaság az év végén, vagy esetleg maradt-e annyi erő benne, hogy ismét rácáfoljon a kétkedőkre. Közben a napokban az is kiderül, mennyit kerestek a magyar bankok a harmadik negyedévben, külföldön pedig az amerikai munkanélküliség érdemel említést.

Rögtön hétfő reggel bekezdünk, hiszen a KSH a külkereskedelem szeptemberi részletes adatait közli, emellett várhatóan ma jelenik meg a feldolgozóipar novemberi beszerzési menedzserindexe is. Főleg utóbbira lehet érdemes figyelni, hiszen a külkereskedelem előzetes számait már ismerjük, az viszont egyáltalán nem lesz mellékes, hogyan alakul a negyedik negyedéves konjunktúra. Amerikában szintén a feldolgozóipari aktivitás friss adata jelenik meg délután, emellett megszólal az EKB újdonsült elnöke is.

Kedden biztos nem kell nyugtatót bevennünk a piaci események miatt, a szokásos rövid kincstárjegy-aukció mellett itthon és külföldön sem tudunk feljegyezni lényeges adatot. A hét közepén aztán megint az MNB szolgáltat egy kis izgalmat a szokásos havi hitelintézeti statisztikákkal, melyek mellett a szolgáltató szektor aktivitása érdemel említést az USA-ban és Európában is, illetve a tengerentúlról jön a magánszektor foglalkoztatási indexe.

Itthon csütörtök reggel publikálja a KSH a kiskereskedelem októberi számait, melyekkel szép lassan elkezdhet összeállni a negyedik negyedéves magyar növekedési kép. Számunkra fontos lehet a német gyáripari megrendelések alakulása is, a délelőtti részletes Eurostat-adatokból pedig kiderülhet, hogy a magyar GDP-növekedés tartotta-e magát Európa élmezőnyében a harmadik negyedévben.

Az MNB pénteken teszi közzé a hitelintézetek prudenciális adatait, melyekből megtudjuk, mennyi volt a magyar bankrendszer nyeresége a harmadik negyedévben. Nem sokkal később a KSH jön ki az októberi ipari termelés előzetes adataival, melyekről ugyanazt lehet elmondani, mint a kiskereskedelemről: érdemben meghatározhatják az év utolsó három hónapjának növekedését. Vagyis az ipar és a kiskereskedelem adatai már egy kezdetleges képet adhatnak arról, mennyivel lassulhat a magyar gazdaság az év végén, vagy esetleg van-e még ereje ahhoz, hogy a szakértőkre rácáfolva erőteljes növekedést mutasson. A német ipari termelésről is pénteken jelenik meg a friss adat, Amerikában pedig a novemberi munkaerőpiaci statisztikát figyelheti árgus szemekkel a Fed.

Ritka alkalom, hogy a hétvégére is érdemleges adatot írjunk be a naptárba, most azonban a szombati munkanap miatt az MNB az októberi értékpapírpiaci statisztikáját erre a napra időzítette. Sőt, az igazán fanatikusok vasárnap reggel sem fognak unatkozni, bár a kínai külkereskedelem adata vélhetően nem vált majd ki földindulásszerű piaci reakciókat.