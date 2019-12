„Trump lehet a Grincs, aki ellopja a karácsonyt” –Jön a robbanás a piacokon?

Fontos határidő közeleg, hiszen december 15-én élesednek az újabb amerikai büntetővámok a kínai termékekkel szemben. Sokáig úgy tűnt, hogy jól haladnak a tárgyalások, mostanra azonban Donald Trump is elbizonytalanodott a közelgő megállapodással kapcsolatban. Kérdés, hogy a piaci szereplők fel vannak-e készülve egy esetleges kudarcra, vagy heteken belül jöhet egy komolyabb esés, ha nem lesz megegyezés.

Az amerikai kormányzat még hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy december közepétől további 160 milliárd dollárnyi kínai árura vet ki 15%-os védővámot, ez a határidő közeleg most. Sokáig mindenki elkönyvelte, hogy sikerül elkerülni az újabb lépések bevezetését, hiszen Donald Trump amerikai elnök többször is optimistán nyilatkozott egy lehetséges részmegállapodásról a kereskedelmi háborúban. Eredetileg arról volt szó, hogy már novemberben aláírhatják a megegyezést, végül erre azóta sem került sor, és úgy tűnik, hogy lekerült a napirendről. Kedden Trump is azt mondta Londonban, hogy lehet, hogy érdemesebb a 2020-as elnökválasztás utánra halasztani a megállapodást. Kérdés, mi lesz így a tervezett vámokkal.

Ha a december 15-re tervezett vámok élesednek, akkor az komoly sokk lesz a piacok számára – mondta a Bloombergnek Sue Tinh, a Manulife Investment Management hongkongi vezetője.

Trump lehet a Grincs, aki ellopja a karácsonyt

- tette hozzá a szakember.

A piacok ugyanis beárazták, hogy legalább átmeneti fegyverszünet jöhet a kereskedelmi háborúban egy részleges megállapodással. Erre utal, hogy Trump mai nyilatkozata után több mint egy százalékot estek a vezető amerikai indexek a nyitás után. Ráadásul az amerikai elnök a jelek szerint nincs békülékeny kedvében a napokban, hiszen a hét elején Brazíliát és Argentínát sújtotta vámokkal, kedden pedig francia termékekre vetett ki büntetővámokat. Vagyis ebben a hangulatban „benne van a pakliban”, hogy Kínával kapcsolatban is megint bekeményít.

A következő egy-két hónapban felerősödhet a kockázatkerülés a piacokon, nem túl fényesek a kilátások – mondta a Bloomberg kérdésére Tongli Han, a Deepblue Global Investment befektetési igazgatója. Szerinte az elmúlt hetek fejleményei után a kínai vezetésnek „drága” lenne egy esetleges megállapodás. Az amerikai-kínai kapcsolatok mostanában nem csak a kereskedelmi viták miatt fagyosak, hanem a hongkongi tüntetésekre adott amerikai reakciók is borzolják a kedélyeket.

Az év végéhez közeledve egyre biztosabb, hogy legkorábban 2020 elejére csúszhat egy kereskedelmi részmegállapodás, ez pedig óvatossá teheti a befektetőket, a részvénypiacon kiválthat 5-7%-os visszaesést – véli Steve Brice, a Standard Chartered privátbankjának befektetési vezetője. Hosszabb távon azonban ő optimista, szerinte előbb-utóbb megszületik valamilyen megállapodás, ami eloszlatja majd a bizonytalanságot.

Ennél sokkal pesszimistább Christopher Smart, a Barings Investment Institute befektetési igazgatója szerint ha lenne is egy megállapodás, az nem oldaná meg az amerikai-kínai konfliktust. Sőt, lehet, hogy csak súlyosbítaná, mivel a vámkivetés joga lekerülne az asztalról, más eszközökkel harcolnának a felek.

Címlapkép: Michael Brochstein / Echoes Wire/ Barcroft Media