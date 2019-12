Válaszcsapással fenyegeti az EU Trumpot a francia vámok miatt

Az Európai Unió egységesen lép fel az Egyesült Államok azon fenyegetéseivel szemben, hogy súlyos pótvámmal sújt bizonyos francia termékeket az internetes óriáscégekre kivetett digitális adó miatt - közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője.

Daniel Rosario elmondta úgy fogalmazott, hogy az unió "egységesen fog fellépni és reagálni". Hozzátette, hogy a brüsszeli bizottság szorosan összehangolja munkáját a francia hatóságokkal a következő lépésekről.

Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki reményét fejezte ki, hogy Európa "erős választ" ad Washingtonnak, szerdán egyeztet majd Phil Hogan kereskedelmi biztossal Brüsszelben.

A bizottsági szóvivő megerősítette, hogy az Európai Unió igyekszik azonnal tárgyalásokat indítani az Egyesült Államokkal annak érdekében, hogy "baráti megoldást találjanak erre a kérdésre, és elkerüljenek egy újabb vitát a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretein belül".

"Továbbra is az a véleményünk, hogy minden kereskedelmi vita rendezésének a Kereskedelmi Világszervezet a megfelelő helyszíne" - mondta Rosario, hozzátéve azonban, hogy az amerikai vámtarifák esetében több más lehetőség is nyitott.

Az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselőjének hivatala hétfőn jelentette be, hogy azt javasolja, évi 2,4 milliárd dollár értékben bizonyos francia árucikkre - a sajtoktól kezdve a joghurtokon, a pezsgőkön, a kozmetikai termékeken keresztül a kézitáskákig - vessenek ki jelentős, esetenként 100 százalékot is elérő pótlólagos vámot.

E döntést az váltotta ki, hogy a francia parlament júliusban jóváhagyta azt a törvényt, amelynek alapján 3 százalékos adót vetnek ki azon nagy technológiai vállalatok franciaországi bevételeire, amelyeknek a digitális szolgáltatásokból származó éves forgalma világszinten eléri a legalább 750 millió eurót, és ebből legalább 25 millió euró Franciaországon belül keletkezik. Ez a négy legismertebb amerikai óriásvállalattal (Facebook, Amazon, Apple és a Google anyavállalata, az Alphabet) együtt harminc nagy céget érint, ezek többsége amerikai.

A törvény hatálya visszamenőleges, 2019. január 1-jétől érvényes, és mindaddig érvényben marad, amíg nemzetközi szinten ki nem dolgozzák és életbe nem léptetik a nemzetközi nagyvállalatok igazságos megadóztatását célzó új rendszert.

A Robert Lighthizer kereskedelmi főképviselő hivatala által előterjesztett javaslatot még jóvá kell hagynia Donald Trump elnöknek is, a pótvámokat pedig legkorábban is január közepén vezethetik be.

