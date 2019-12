Kijózanító pofon rázza fel Németországot - Hatalmas elbocsátási hullám söpör végig az autóiparban

Az autógyártásban új korszak kezdődött: a sokasodó kihívások és az új technológiákra történő átállás rengeteg munkahelyet sodor veszélybe az iparágban. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a vezető német autógyártók és beszállítók, akik az eladásaik szárnyalásával párhuzamosan hatalmasra duzzasztották a dolgozói állományukat. Nem véletlen, hogy sorra jelentették be, hogy a hatékonyabb működésük és az új technológiák irányába való elmozdulásuk miatt létszámleépítéseket, elbocsátásokat hajtanak végre a következő években.

A német autóipar elképesztően sikeres időszakot tudhat maga mögött, a vezető autógyártók és beszállítók eladásai újabb és újabb csúcsokat döntöttek, árbevételük dinamikusan növekedett és hatalmas profitot tettek zsebre az utóbbi években. Ebben meghatározó szerepe volt a kínai autópiac felfutásának is, ahol a német prémiumautó-gyártók modelljei nagyon népszerűek voltak a vásárlók körében. A globális értékesítések felfutásával párhuzamosan a németek folyamatosan növelték dolgozói létszámukat a világban, amelynek eredményeként a Volkswagen, a Daimler, a BMW, a Bosch és a Continental több mint 1,8 millió embert foglalkoztatott már 2019-ben a Bloomberg beszámolója szerint.

Ezek a hatalmasra duzzasztott dolgozói állományok természetesen őrült összegeket emésztettek fel, az egyes szereplők az árbevételük 13-28 százalékát fordították személyi jellegű kiadásokra 2018-ban. Az árbevételhez mért kiadások tekintetében a Bosch kiemelkedett a mezőnyből, de ha összegszerűen vizsgáljuk, akkor a maga 41 milliárd eurójával a Volkswagen fordította a legtöbb pénzt a dolgozóira tavaly. A felfoghatatlanul nagy összegeken ugyanakkor nincs mit csodálkozni, egyrészt a német autóipar meghatározó szereplői rengeteg embernek adnak munkát Németországban, ahol az egyik legmagasabb a munkaerőköltség. Másrészt az elmúlt években kifejezetten bőkezűek voltak a vállalatok a dolgozóikkal: gyakran lehetett hallani több millió eurós fizetésekről és menedzserbónuszokról, de a BMW és a Porsche a gyártósori dolgozóinak is 9-10 ezer eurós prémiumokat fizetett.

Hatalmas elbocsátási hullám söpör végig a német autóiparban

2019 azonban fordulópontot hozott, a globális autógyártás és autóeladás kitartó csökkenése egyértelművé tette az iparági szereplők számára, hogy soha többé nem fognak eladni annyi új, kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművet, mint 2017-ben. Világossá vált az is, hogy az autógyártás bő 100 éves üzleti modelljével, a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek gyártásával és értékesítésével soha többé nem lehet akkora profitokat realizálni, mint amekkorákat az utóbbi években láttunk. A járműgyártásban új korszak kezdődött, az átmeneti időszakot pedig a fentieken túl további jelentős kihívások nehezítik: az elhúzódó kereskedelmi háborúk, a megállapodás nélküli Brexit rémképe egyaránt súlyosbítják azt a problémát, hogy az autógyártóknak és beszállítóknak őrült összegeket kell fordítaniuk az új technológiákra történő átállásra.

MINDEZT ÚGY, HOGY KÖZBEN arra is figyelniük kell, hogy PROFITOT TERMELjeNEK A BEFEKTETŐIKNEK.

Ebben a helyzetben az iparági szereplőknek nem sok választása maradt, a nyereséges működés és a versenyben maradás érdekében kénytelenek drasztikusan visszavágni a költségeiket, illetve át kell alakítaniuk, hatékonyabbá kell tenniük a termelésüket.

A költségek lefaragásának az egyik legkézenfekvőbb módja, hogy a jelentős kiadásokkal járó, sok esetben hatalmasra duzzasztott alkalmazotti létszámot igyekeznek globálisan csökkenteni az autóipar szereplői. Első körben természetesen azokban az országokban és gyárakban, ahol a legmagasabbak a munkaerőköltségeik, illetve ahol sikerül kemény harcok és előremutató ígéretek árán megegyezniük a szakszervezetekkel. Az új technológiákra történő átállás és az Ipar 4.0 megoldásainak előretörése szintén jelentős mértékű létszámleépítéseket indokol az iparágban. Mindezt végiggondolva könnyű belátni, hogy az elmúlt időszakban miért lehetett annyit hallani arról, hogy jelentős létszámleépítéseket hajtanak végre a vezető német autóipari szereplők.

A Daimler, a BMW, az Audi, a Bosch és a Continental menedzsmentjének döntése mintegy 50 ezer, döntően német munkahelyet érinthet a következő években.

Ferdinand Dudenhöffer még komorabb várakozással állt elő a német autóipar jövőjével kapcsolatban néhány nappal ezelőtt. A Duisburg-Essen Egyetem autóipari kutatóintézetének, a CAR-Institutnak az igazgatója úgy véli, hogy a vállalatok a jelenlegi munkahelyeiknek mintegy 10 százalékát fogják felszámolni 2030-ig.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy durván 234 ezer munkahely fog megszűnni a német autóiparban az előttünk álló bő 10 évben.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a német autógyártók és beszállítók amellett, hogy rengeteg dolgozójuk elbocsátását tervezik, az új technológiákhoz kapcsolódóan számos új munkahely létrehozására is ígéretet tettek. Ebben természetesen az is fontos szerepet játszik, hogy így könnyebben meg tudnak állapodni a nagy hatalmú németországi szakszervezetekkel a tervezett leépítésekről. A BMW például olyan megállapodást kötött a munkavállalói oldallal, amelynek értelmében minden egyes megszüntetett munkahely után létrehoznak egy újat az elektromobilitás és az önvezető autózás területén. De említhetnék az Audit is, amely ugyan 9 500 fős elbocsátást tervez Németországban, de ígéretet tett arra, hogy 2 ezer új pozíciót létrehoz az elektromobilitás és a digitalizáció területén.

Látni kell tehát, hogy az új technológiákra történő átállás nem csak munkahelyek megszűnésével jár együtt, hanem újakat is teremt.

Jó példa erre a Tesla Berlin mellé tervezett első európai gyára, amely a tervek szerint mintegy 8 ezer embernek ad majd munkát.

Észre kell venni ugyanakkor azt is, hogy a jövő járműiparában már másfajta tudásra lesz szükség.

A Tesla döntése során már nem arra törekedett, hogy olyan helyszínt találjon, ahol nagy tömegben elérhetőek a kellően képzett autóipari munkások, hanem arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél több IT-szakember legyen számára elérhető. Ez nem véletlen, hiszen az autógyártásban is hatalmas változások zajlanak, amely miatt egyre kevesebb kétkezi munkásra lesz szükség a termelésben.