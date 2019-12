Dinamikusan nőtt a magyar kiskereskedelem

Októberben is dinamikusan, 6,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon az előző év azonos időszakához képest.

A szeptemberi 5,7% után októberben 6,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a KSH friss adatai szerint, vagyis ősszel is kitartott a magyarok vásárlási kedve. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a negyedik negyedév is jól indult a magyar gazdaság számára, miután fennmaradt a gyors béremelkedés, magasan maradt a fogyasztói bizalom és a foglalkoztatás is rekordmagasságban van, mindez pedig támogatja a fogyasztás bővülését.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 3,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,4%-kal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene októberben éves alapon.