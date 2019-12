Elérkezett a 2019-es év vége: tele leszünk munkaszüneti napokkal

Ma "ledolgozós szombat" van, vagyis áthelyezett munkanap annak érdekében, hogy a karácsonyi ünnepek megszakítás nélkül teljenek. Ezért ebből az apropóból összeszedtük, milyen hetek, és hosszú hétvégék állnak még előttünk.

Sokan most kapnak csak észbe, hogy - ahogyan az lenni szokott - az év végén felborul a munkarend az áthelyezett munkanapok, a munkaszüneti napok és az ünnepnapok miatt. Számukra adunk most egy kis segítséget, hátha még tudják úgy szervezni a munkahelyi feladataikat, hogy az ünnepekből a legtöbbet hozzák ki, minimális szabadságkivétel mellett. Így például a karácsonyi ünnep egyből hét napos lehet, ha valaki ki tudja venni a december 23-át, ez aztán az igazi hosszú hétvége. És ne feledjük: a jövő szombat, vagyis december 14. is áthelyezett munkanap.

Ez várható 2020-ban

Aki pedig most az év végéről lemaradt, annak sem kell elkeserednie, mert jövőre is lesznek hosszú hétvégék. Korábbi cikkünkben a 2020-as munkarendről, munkaszüneti napokról részletesen beszámoltunk. Ennek lényege, hogy

a karácsonyt és a húsvétot leszámítva csak augusztus 20-a körül lesz négynapos hétvége 2020-ban - derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent rendeletből. A dolog jó oldala, hogy így csak két szombati munkanap lesz, amikor le kell dolgozni a szabadnapokat.

Háromnapos hétvégék természetesen lesznek még, hiszen a pünkösd minden évben hétfőre is esik, május elseje és október 23-a pedig péntek lesz 2020-ban. Ezeknél az ünnepnap miatt lesznek háromnaposak a hétvégék. A nemzeti ünnepek közül március 15-e vasárnapra esik, ott nem számíthatunk extra szabadnapra, ahogy november elsején sem, ami szintén vasárnap lesz.

