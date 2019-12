Messiást vár az olaszok fele a nagy gazdasági bizonytalanság miatt

Az olaszok 69%-a bizonytalan a jövőt illetően és mindössze 14%-a optimista, így az emberek 48%-a erőskezű vezetőre vágyik, akinek nincs semmiféle elszámolási kötelezettsége se a parlamentben, se választásokon – derül ki a Censis kutatóintézet Reuters által között összefoglalójából.

A hírügynökség emiatt úgy fogalmaz: az olaszok csaknem fele azt várja, hogy egy Messiás-szerű ember vezesse a kormányt, akinek nem kell foglalkoznia az elszámoltathatósággal, mindez pedig súlyos kérdéseket vet fel az EU egyik alapító tagállamában a demokrácia erősségét illetően.

Az erőskezű vezető, a Messiás-várás a szegényebb és képzetlenebb rétegekben erősebb és a felmérés szerint a munkásosztályhoz tartozó emberek körében a legmagasabb, 67%-os.

Arra kérem az olaszokat, hogy adjanak meg minden hatalmat nekem, hogy megtehessem, amit ígértem

– idézi fel a hírügynökség az egyik erős ember, Matteo Salvini nyári szavait (ld. a fenti képen). Ő akkor még miniszterelnök-helyettesként és a Liga vezetőjeként előrehozott választásokat akart kirobbantani, hogy megszerezhesse a kormányfői tisztséget, de végül a koalíciós partnere az egyik ellenzéki párttal összefogott és kiütötték a hatalomból Salvinit. Ezzel együtt a Liga népszerűsége továbbra is nagyon magas, 33% körüli és az Olaszország Testvérei nevű szélsőjobboldali párttal (10%) együtt a kormánytöbbséget is meg tudnák szerezni egy most tartandó előrehozott választáson.

A bevezetőben jelzett bizonytalanságot, mint leggyakoribb érzést egyébként az olasz statisztikai hivatal egyik szakértője is fontosnak nevezte azzal kapcsolatban, hogy miért gyengélkedik az olasz gazdaság, miért nő lassan. Az olaszoknak mindössze 17%-a mondta magát optimistának a jövőt illetően a Censis felmérése szerint.

