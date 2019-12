Éledezik az áremelkedés Magyarországon – Erről már a forint is tehet?

Érezhető áremelkedést láthattunk novemberben, ami elsősorban a tavalyi bázisnak köszönhető, egy éve ugyanis az olajárak esése lefelé nyomta az árakat – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők a KSH kedd reggeli adata előtt. A jegybank inflációs célja így sem kerülhetett veszélybe, de kérdés, hogy a mostani számokban láthatjuk-e már a nyár óta tartó gyenge forint hatását.

Emelkedhetett az infláció

Az októberi 2,9 százalékról emelkedhetett az infláció novemberben, a Portfolio által megkérdezett elemzők 3,3-3,4 százalékos drágulási ütemre számítanak előzetesen. A KSH kedd reggel teszi közzé statisztikáját, a szakértői vélemények mediánja 3,35 százalék.

Szeptemberben és októberben a jegybanki célsáv közepe alá esett az infláció Magyarországon, most viszont visszatérhet a 3 százalékos lélektani határ fölé. Közben viszont a maginfláció októberben már 4 százalék volt, amire május óta nem volt példa. Az MNB által kivetett inflációs mutatók közül az adószűrt maginfláció 3,7 százalék volt októberben.

Vagyis a tavasszal látott áremelkedési hullám után egy kicsit alábbhagyott a drágulás Magyarországon, az elmúlt hónapokban viszont megint emelkedésnek indultak a fogyasztói árak.

Láttuk, hogy az elemzők további emelkedést várnak novemberre, az adószűrt maginfláció pedig akár 3,7-3,8 százalékra is emelkedhet. És ezzel valószínűleg még nem lesz vége az áremelkedésnek, hiszen decemberre már 3,8 százalékos inflációt várnak az elemzők, van olyan vélemény is, mely szerint a 2-4 százalékos jegybanki célsáv fölé is mehet a drágulási ütem. De ez csak átmeneti lehet, hiszen jövőre megint az áremelkedés csillapodására számítanak a szakértők.

Az olajár tavalyi esése húzhatja az árakat

Elsősorban a bázishatás okolható az infláció novemberi megugrásáért, legalábbis így lehet összefoglalni az elemzők kommentárjait. Ez annak köszönhető, hogy tavaly volt egy jelentősebb olajárcsökkenés, ami akkor visszahúzta a fogyasztói árakat – mondta például Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Emellett szerinte az élelmiszerek áremelkedése marad fontos tényező. Közben a maginflációt elsősorban a piaci szolgáltatások drágulása húzza, ez már eddig is jelentős volt.

A vártnál erősebb gazdasági növekedés a jövő év tekintetében felfelé mutató kockázatot jelent az inflációra nézve

- véli Virovácz.

A legalacsonyabb, 3,2 százalékos inflációs prognózist ezúttal Török Zoltántól kaptuk, a Raiffeisen Bank elemzője szerint az adószűrt maginfláció októberben tetőzhetett átmenetileg, onnan februárig mérséklődés jöhet, majd jövő augusztusra megint 3,7%-ra emelkedhet vissza.

A gazdaságban tapasztalható belső árnyomás gyorsítja az inflációt: várakozásunk szerint 2019 és 2020 folyamán a maginfláció rendre a teljes árszínvonalromlás felett növekszik majd a hazai gazdaságra jellemző bérnyomás miatt. Bár az átlagbérek növekedési üteme a jövő évtől egy számjegyűre lassulhat, viszont ezzel együtt is bőven infláció feletti keresetbővülésre lehet számítani. A keresetek növekedése pedig a fogyasztói árakba is átgyűrűzhet – vélekedik Kuti Ákos, az MKB Bank elemzője.

A belső inflációs nyomás továbbra is erős, és amennyiben az európai konjunktúra élénkülést mutat jövőre, az alacsonyabb importált inflációból eredő ellensúlyozó hatás mérséklődhet. Így nőhetnek a felfelé irányuló inflációs kockázatok is – fogalmazta meg 2020-as kilátásait Nyeste Orsolya, az Erste Bank szakértője.

Közbe kell lépnie az MNB-nek?

Az ismét emelkedő infláció nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy a jegybankot a monetáris politika megváltoztatására sarkallja, de a decemberi kamatdöntésen a kockázati értékelést átírhatja – véli Virovácz Péter. Szeptemberben a Monetáris Tanács még lefelé mutató kockázatokat azonosított annak ellenére is, hogy a forint már 330 felett járt az euróval szemben. Az MNB döntéshozói szerint a külső dezinflációs környezet ellensúlyozza a deviza gyengülésének hatását.

Kérdés, hogy esetleg mennyire írja át a jegybank inflációs forgatókönyvét a mostanra tartóssá váló forintgyengülés. Kommentárjában azt emelte ki Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató elemzője is, hogy a béremelkedés és az erőteljes kereslet mellett a gyenge forint is felelős lehet az inflációs nyomásért.

Vagyis könnyen lehet, hogy a jövő keddi kamatdöntés utáni közleményben már megváltoznak az MNB inflációs kilátásai is, de arra kicsi az esély rövidtávon, hogy ez bármilyen konkrét lépést kiváltson a jegybanktól.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images