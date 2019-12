Holnap újra tárgyalnak a minimálbérről

Újabb fordulón egyeztetnek holnap a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi mértékéről, arra ugyanakkor kicsi az esély, hogy megállapodással záruljon a tárgyalás. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának soron következő ülésén ismerteti a kabinet az idei adatokat, valamint a 2020-as főbb makrogazdasági mutatókról szóló előrejelzését – írja a Magyar Nemzet.

Az esetlegesen újrakezdett tárgyalások nem jelentenek automatikusan a tervezettnél nagyobb minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést, mert annak mértékéről is meg kell a feleknek állapodni – hangsúlyozták korábban a Portfolio-nak a tárgyalások résztvevő felek. (Az érvényben lévő bérmegállapodás szerint 8-8%-kal nő jövőre is a minimálbér és a garantált bérminimum is, ahogy az idén is történt.)

A munkáltatói szövetségek erőteljesen vonakodnak a nagyobb béremeléstől. Számukra a szociális hozzájárulási adó év eleji csökkentése a fő kérdés, ez befolyásolja ugyanis az álláspontjukat, ettől teszik függővé, hogy támogatnak-e esetleg a megállapodás mértékénél (8%-nál) nagyobb béremelést. A Portfolio viszont úgy értesült, hogy a korábbi VKF-ülésen az is kiderült, hogy a szocho gyorsabb csökkentésétől viszont a kormány zárkózik el egyelőre, továbbra is csak 2020 második felétől mérsékelné a járulékot, ha fennmarad a 6% feletti reálkereset-növekedés.

