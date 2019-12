Kiderült, ki az év embere 2019-ben

Thunberg 11 éves volt, amikor depresszióba esett, akkor változott meg gyökeresen az élete, mára a klímavédelmi mozgalom élére állt. A kislány rendszeresen felszólal tüntetéseken, rendezvényeken, nemrég pedig az ENSZ közgyűlésén ostorozta a világ politikusait, hogy tegyenek többet a klímakatasztrófa elkerülése ellen.

Nem élhetünk tovább úgy, mintha nem lenne holnap, mert van holnap

- mondta Thunberg a Time cikkében.

. is TIME's 2019 Person of the Year @GretaThunberg